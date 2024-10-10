سياسة | عربي | فلسطين

واشنطن تشكك في إطلاق إسرائيل النار على الفلسطينيين الفارين من الغارات

10 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: شكك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، في إطلاق إسرائيل النار على المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الهروب من الغارات في شمال قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لميلر، الذي تدعم بلاده بشكل مطلق إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على غزة، والتي تمتد إلى لبنان.
وقال ميلر: “وردنا تقارير بهذا الخصوص، ولا أستطيع التحدث بهذا الشأن الآن، ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاً، فهو تطور غير مقبول”.
وأضاف: “إذا كان هناك إطلاق نار لقوات إسرائيلية على مدنيين فلسطينيين، فهذا أمر غير مقبول”.

ميلر، الذي تزود بلاده الجيش الإسرائيلي بمختلف الأسلحة التي استخدمها في حرب الإبادة، اكتفى بالقول: “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تحقق في هذا الأمر (إطلاق النار على المدنيين العزل) ومحاسبة الفاعلين إن تأكد ذلك”.
ونشرت وسائل إعلام دولية، الثلاثاء، صوراً تظهر إصابة بعض المدنيين نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على الفلسطينيين الفارين من الهجمات في شمال غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول صحفي استقصائي:
    أكتوبر 10, 2024 الساعة 5:57 ص

    اطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين يتم من قبل جنود أمريكيين و اسرائيليين. أما المتحدث الكذاب باسم الخارجية الأمريكية فهو خبيث و يسير على نهج معلمه اليهودي القذر بلينكن

    رد

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