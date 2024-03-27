واشنطن تصف غرق فلسطينيين لدى سحب مساعدات من بحر غزة بـ”المأساة”

واشنطن: وصف متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، غرق 12 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات أسقطت جوا إلى البحر في غزة بأنه “مأساة”.

وقال ميلر في تصريح صحافي، الأربعاء، من المأساة أن يشعر الناس بالعجز والسباحة في البحر للحصول على المساعدات الإنسانية.

وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بأمان وسهولة، وألا يخاطر أحد بحياته لجلب الغذاء والدواء والماء إلى عائلته.

وذكر أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع إسرائيل لضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، مشيرا إلى أن المساعدات الجوية هي مكملة لنظيرتها المقدمة برا، ولا تحل مكانها.

يشار إلى أن 18 فلسطينيا لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات سقطت في البحر بعدما ألقتها طائرات في نقاط غير صحيحة، 12 منهم غرقا و6 آخرين نتيجة التدافع.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)