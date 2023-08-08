واشنطن تصف هجوما شنه مستوطنون وأدى لاستشهاد فلسطيني بأنه “إرهابي”

واشنطن: وصفت الولايات المتحدة الإثنين، هجوما شنه مستوطنون إسرائيليون، وأدى إلى استشهاد فلسطيني يبلغ 19 عاما بأنه “إرهابي”، رافعة حدة لهجتها حيال عنف اليمين المتطرف الإسرائيلي.

كان مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأدنى، ندد السبت بهذا “الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطن إسرائيلي متطرف”.

والإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هذا الاختيار للكلمات لم يكن خطأ. أضاف: “منطقنا هو أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي، ونحن قلقون بشأنه لذا صنّفناه على أنّه كذلك”.

ودعا إلى “تحقيق العدالة بالقدر نفسه من الصرامة في كل حالات العنف المتطرف أيا يكن منفّذوها”، مرحّبا بتوقيف إسرائيليين يشتبه بقتلهما الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، في بيان، استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة شرقي رام الله.

ويأتي هذا بينما لفتت الأمم المتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

(أ ف ب)