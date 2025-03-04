واشنطن تصنف جماعة الحوثي اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية”

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها صنفت جماعة الحوثي في اليمن، “منظمة إرهابية أجنبية”، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، وكذلك سلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية”.

وأضاف “الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة أعمال تجارية دولية مشروعة”.

وفي يناير/ كانون الثاني، أعاد ترامب حركة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في تغيير قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة ردا على هجماتها على الشحن التجاري في البحر الأحمر وضد السفن الحربية الأمريكية التي تدافع عن تلك المنطقة البحرية الحيوية.

(رويترز)