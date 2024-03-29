سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنييْن في غزة

29 - مارس - 2024

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واشنطن: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد من إعدام مدنيين فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في قطاع غزة ودفنهما في الرمال بالجرافات، مطالبة بإجراء تحقيق في الحادثة.
جاء ذلك على لسان أحد المتحدثين باسمها ردا على سؤال حول مشاهد عرضتها قناة “الجزيرة” القطرية يُظهر إعدام جنود إسرائيليين فلسطينيين اثنين بدم بارد أثناء محاولتهما العودة لشمال غزة.
وقال المتحدث في بيان الجمعة، إنهم منزعجون بشدة من الحادثة، مضيفا: “ننتظر أن يتم التحقيق في هذه الحادثة بطريقة صحيحة، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا لزم الأمر”.

وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من التحقق بشكل مستقل من المشاهد التي تم بثها لأول مرة على قناة الجزيرة، لكنهم تواصلوا على الفور مع الجانب الإسرائيلي بشأنها وطلبوا معلومات حول الحادثة.
وذكر أن على إسرائيل مسؤولية التحقيق في الانتهاكات المثبتة لقوانين الحرب ومحاسبة الجناة بالطريقة المناسبة.
ومساء الأربعاء، عرضت قناة “الجزيرة” مقطعا مصورا لم تكشف عن كيفية حصولها عليه أو تاريخ تصويره، يبدأ بمشاهد لشابين فلسطينيين أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة، سالكين شارع الرشيد غربي القطاع، قبل أن تظهر في الصورة قوات للجيش الإسرائيلي متمركزة في طريقهما قرب دوار النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة، وتستهدف الشابين رغم رفعهما الرايات البيضاء.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 10:59 ص

    عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة، أعدمت حتى الآن ما يفوق 33 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء ،.كفى نفاقا يا عص البيت الأسود الصهيوني الأمريكي هل تظنوننا أغبياء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم ✌️🇵🇸☹️✌️🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:02 ص

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي الذي يتغابى أمام أمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق الذين عجزوا عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيونية الأمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️🚀🚀🚀🚀🚀🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:19 ص

    واشنطن تقتل الفلسطينيين وتشردهم منذ 1948 بدعم عصابة الشر الصهيونية التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين بمباركة أمريكية غربية حاقدة على الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀🚀🚀

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  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:24 ص

    لعنة الله على واشنطن التي تقتل الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️

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  5. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:33 ص

    على واشنطن العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀

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