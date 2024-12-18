واشنطن تطالب طهران بالإفراج عن صحافي أمريكي-إيراني

واشنطن: دعت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، إيران إلى الإفراج عن صحافي أمريكي-إيراني صدر بحقّه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، في أول إدانة معروفة لمواطن أمريكي في الجمهورية الإسلامية منذ تبادل البلدان سجناء في العام الماضي.

والصحافي الأميركي-الإيراني رضا ولي زاده الذي عمل سابقا في “راديو فاردا”، وهي محطة إذاعية ناطقة بالفارسية تموّلها واشنطن، دانه القضاء الإيراني بتهمة العمل لصالح حكومة معادية، وفقا لمحاميه.

والثلاثاء، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين “ندين بشدّة هذا الحكم وندعو لإطلاق سراحه فورا وكذلك لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في إيران”.

وأضاف “لقد قمعت الحكومة الإيرانية بصورة متكرّرة حرية الصحافة، من خلال تهديدات وعمليات ترهيب واعتقالات واعترافات قسرية واستخدام العنف ضدّ صحافيين في إيران”.

والعلاقات متوترة للغاية بين الولايات المتّحدة وإيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها.

وتابع ميلر “نذكّر المواطنين الأمريكيين بأنّ التحذير الوارد على موقعنا موجود منذ سنوات عديدة – لا تسافروا إلى إيران بسبب خطر الاختطاف أو الاعتقال التعسّفي أو احتجاز مواطنين أميركيين”.

وإيران التي تحتجز حاليا عددا من الرعايا الغربيين، متّهمة بأنها تستخدم هؤلاء ورقة مساومة في مفاوضاتها مع دولهم.

وفي أيلول/سبتمبر 2023، جرت عملية نادرة لتبادل سجناء، من بينهم خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران. وحصل التبادل بموجب اتّفاق نصّ خصوصا على حصول طهران على 6 مليارات دولار من أموالها المجمّدة.

وتعرّضت إدارة بايدن يومئذ لانتقادات من قبل المعارضة الجمهورية التي وصفت عملية التبادل بأنّها “فدية” لكنّ إدارة بايدن تراجعت في نهاية المطاف عن تحويل تلك الأموال لطهران.

(أ ف ب)