واشنطن تطلب توضيحا من نتنياهو بشأن اعتزامه السيطرة أمنيا على غزة

القدس: طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل توضيحا لتصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة بعد الحرب ضد حركة “حماس”، بحسب إعلام عبري الأحد.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو في الأيام الماضية أنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد الحرب.
وقالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية، الأحد، إن “الإدارة الأمريكية طلبت توضيحا من إسرائيل مفاده: ما هو المقصود ؟ وما معنى السيطرة الأمنية طوال الوقت؟”
وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أنه لا عودة للاحتلال الإسرائيلي إلى غزة (1967-2005) بعد انتهاء الحرب.
والجمعة، قال نتنياهو خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية الإسرائيلية في بلدات محيط غزة: “بعد القضاء على حماس، ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان عدم وجود تهديد من القطاع لمواطني إسرائيل”، بحسب بيان لمكتبه.
ووفقا لهيئة البث، “اتصلت إدارة البيت الأبيض بمسؤولين إسرائيليين وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه”.
وأضافت أن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن هذا الأسبوع الهدف النهائي، وهو أنه في اليوم التالي للقضاء على حماس: ستتولّي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية. ولذلك، يحاول البيت الأبيض فهم ما يعنيه نتنياهو بتصريحه”.
إلا أن نتنياهو أعاد تصريحه في مؤتمر صحفي ليلة السبت، بالقول: “لن نوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف”.
وفيما يتعلق بإمكانية استيطان إسرائيل لغزة، قال نتنياهو إنه “لا يعتقد أن هذا هدف واقعي”.
وكان نتنياهو أعلن أن الهدف من الحرب هو إنهاء حكم “حماس” لغزة والقضاء على قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنه أشار في الأيام الماضية إلى أنه يريد الحفاظ على سيطرة أمنية كاملة على القطاع.
كما قال في مؤتمر صحافي مساء السبت إنه لا عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب.
وحتى الساعة 08:30 “ت.غ” لم يصدر تعقيب رسمي أمريكي بشأن تصريحات نتنياهو.
ولليوم الـ37، تشن إسرائيل “حربا مدمرة” على غزة، خلفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وأكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
بينما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
(الأناضول)
ههه مسرحية سوداء بين عصابة البيت الأبيض وعصابة النتن ياهو 🇵🇸✌️😁🔥🕸️🔥
اسراءيل التي تهيمن على أمريكا سوف تستوضح من أمريكا عن جدية استيضاحها وامريكا سوف تجيب اسراءيل باعتذار عن سوء فهم استيضاحها.
أحسنت أحسنت أحسنت 👋
هههها……… ” مطلب القرن ” ………! هههها
إليكم 10 مؤشرات عسكرية
تكشف الهزيمة الساحقة لنتنياهو ووزير دفاعه وجيشهم الكرتوني ….
(سجل يا تريخ وثق يازمن) :
1- حتى اللحظة لم يتمكنوا من إلقاء القبض على اي مقاتل من القسام أو الجهاد.
2- حتى اللحظة لم يتمكنوا العثور على أي نفق لا للقسام ولا للجهاد الإسلامي يقودهم لفك شفرة الأنفاق.
3- حتى اللحظة لم يتمكنوا من الكشف عن مواقع تزويد وتحريك منصات إطلاق الصواريخ .
4- حتى اللحظة لم يتمكنوا من تأمين لا شارع ولا حارة ولا حتى مربع جغرافي،حتى يتمكنوا من التقاط صور السلفي او الاستعراض بالنصر.
5- حتى اللحظة لم يتمكنوا من العثور على اي قذيفة لقذائف الياسين او صواريخ القسام او مسيراتهم لدراستها او للتصوير بجوارها.
6- حتى اللحظة لم يتمكنوا من إيقاف او تقليل قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ من قطاع غزة.
7- حتى اللحظة لم يتمكنوا من العثور على أماكن اعتقال الرهائن. يتبع 👇
8 – حتى اللحظة لم يتمكنوا من العثور على اي مخزن لأسلحة المقاومة او استهدافها.
9- حتى اللحظة لم يتمكنوا من تأمين أول ثغرة تسللوا منها الى غزة وهي منطقة “جحر الديك” وليلياً يتم دك الجيش الإسرائيلي هناك دكا دكا.
10- حتى اللحظة لم يتمكنوا من التقدم شبرا واحدا قبل حرق الحجر والشجر والبشر.
لك الله يا غزة ..
فهو نعم المولى ونعم النصير..
ولا نامت أعين الجبناء.