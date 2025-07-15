واشنطن تطلب من إسرائيل التحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يزور حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس، 18 أبريل 2025

تل أبيب: قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الثلاثاء إنه طلب من إسرائيل التحقيق “بجدية” في مقتل مواطن أمريكي تعرض للضرب حتى الموت في الضفة الغربية.

وأضاف هاكابي في منشور على موقع إكس “لا بد أن تكون هناك مساءلة عن هذا العمل الإجرامي والإرهابي. كان سيف يبلغ 20 عاما فقط”.

I have asked @Israel to aggressively investigate the murder of Saif Mussallet, an American citizen who was visiting family in Sinjil when he was beaten to death. There must be accountability for this criminal and terrorist act. Saif was just 20 yrs old. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 15, 2025

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في واشنطن أي تعليق حتى الآن. وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن إسرائيل تُجري تحقيقا في الواقعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن الأمريكي سيف الله مصلط (20 عاما)، والمعروف أيضا باسم سيف، تعرّض لضرب مبرح في الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في بلدة سنجل إلى الشمال من رام الله.

وقالت عائلته، المقيمة في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان إن الطواقم الطبية حاولت الوصول إليه لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

وقالت النائبة عن مدينة تامبا الأمريكية كاثي كاستور في منشور على منصة إكس “علينا أن نُخلد ذكراه من خلال التصدي للعنف والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة. على الإدارة الأمريكية أن تعمل مع شركائها الدوليين لضمان حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج”.

وندد بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمقتل مصلط فيما طلب آخرون من وزارة الخارجية التحقيق في الواقعة.

ولم تستجب الوزارة حتى الآن لهذه الدعوات.

وزاد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر عام 2023.

(وكالات)