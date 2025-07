واشنطن تطلب من إسرائيل التحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية

تل أبيب: قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الثلاثاء إنه طلب من إسرائيل التحقيق “بجدية” في مقتل مواطن أمريكي تعرض للضرب حتى الموت في الضفة الغربية.

وأضاف هاكابي في منشور على موقع إكس “لا بد أن تكون هناك مساءلة عن هذا العمل الإجرامي والإرهابي. كان سيف يبلغ 20 عاما فقط”.

I have asked @Israel to aggressively investigate the murder of Saif Mussallet, an American citizen who was visiting family in Sinjil when he was beaten to death. There must be accountability for this criminal and terrorist act. Saif was just 20 yrs old.

