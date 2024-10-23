سياسة | دولي

واشنطن تعبر لإسرائيل عن قلقها بشأن تقارير عن ضربات على الجيش اللبناني

23 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وقال البنتاغون إن أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أيضا على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية، وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

(رويترز)

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  1. يقول محمد العربي:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 1:14 ص

    تعبير عن قلقها
    وبعد التعبير مرحله
    واستنكار وبعدها
    شجب
    و النتيجه استمرار في إرسال السلاح
    والجنود لمحاربة العرب والعجم
    وفي الجانب الاخر
    العرب يسافرون إلى أمريكا سياحه ودراسه ومن أجل
    التجاره والضرب في جسدهم لايشعرون به
    هم مخدرين ام غافلين او كليهما
    نلوم الحكومات
    في هذا
    من يعرف الجواب ياعرب نحن في حيره من يعرف ويتفضل بالاجابه

    رد

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