واشنطن تعبر لإسرائيل عن قلقها بشأن تقارير عن ضربات على الجيش اللبناني

واشنطن: ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وقال البنتاغون إن أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أيضا على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية، وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

(رويترز)