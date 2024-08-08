الاتحاد الأوروبي وواشنطن يعلقان على الإجراء الإسرائيلي بحق أفراد في السفارة النرويجية

“القدس العربي”: دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، الخطوة الإسرائيلية “غير المبررة” لإلغاء الصفة الدبلوماسية لممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وقال بوريل في بيان “أدين بشدة هذا القرار غير المبرر الذي يتعارض مع روح اتفاقات أوسلو ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات الطبيعية والتعاون مع السلطة الفلسطينية”.

وأضاف “أدت النرويج دورا رئيسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط وفي دعم الفلسطينيين”.

وأوضح بوريل أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بعد قرار إسرائيل، وقال إن الاتحاد الأوروبي “متضامن بالكامل” مع أوسلو.

وأضاف في بيانه “بناء على تعليماتي، نقل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب موقفنا إلى الحكومة الإسرائيلية”.

وتابع “هذه ليست مسألة ثنائية بين إسرائيل والنرويج، بل مسألة تهم جميع الذين يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

والنروج جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يسمح لها بأن تكون جزءا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تضم دول التكتل البالغ عددها 27 دولة بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين.

كذلك، اعتبرت الولايات المتحدة الخطوة الإسرائيلية “إجراء غير مفيد”، مذكّرة بدور أوسلو في السعي نحو السلام في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين “لا نعتقد بأن الخطوات التي تحول دون أدائهم هذا الدور هي مفيدة على وجه التحديد”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الخميس، عن القرار الذي سينفذ خلال أسبوع، مشيرا إلى تدابير “معادية لإسرائيل” اتخذتها الحكومة النرويجية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبينها “الاعتراف بدولة فلسطين، والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار”.

وردت أوسلو أن قرار إسرائيل “عمل متطرف”، وستكون له “عواقب”.

(وكالات)