سياسة | دولي

واشنطن تعترف بالمعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا “رئيسا منتخبا” لفنزويلا- (تدوينة)

منذ 33 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها اعترفت بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا “رئيسا منتخبا” لفنزويلا.

وجاء في منشور لوزير الخارجية أنتوني بلينكن على منصة إكس: “لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 يوليو/ تموز، وجعل (غونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب”، لافتا إلى أنّ “الديموقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البرلمان الأوروبي يعترف بمنافس مادورو رئيسا لفنزويلا
19 - سبتمبر - 2024
مرشح المعارضة الفنزويلية لانتخابات الرئاسة يصل إلى إسبانيا بعد منحه اللجوء
9 - سبتمبر - 2024
فنزويلا تقول إن مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة غادر البلاد بعد طلبه اللجوء في إسبانيا
8 - سبتمبر - 2024
كراكاس تعتبر مصادرة واشنطن طائرة مادورو عمل “قرصنة”.. والنيابة العامة تطلب توقيف مرشح المعارضة أوروتيا
3 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية