واشنطن تعترف بالمعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا “رئيسا منتخبا” لفنزويلا- (تدوينة)

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها اعترفت بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا “رئيسا منتخبا” لفنزويلا.

وجاء في منشور لوزير الخارجية أنتوني بلينكن على منصة إكس: “لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 يوليو/ تموز، وجعل (غونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب”، لافتا إلى أنّ “الديموقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين”.

The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.

