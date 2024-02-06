واشنطن تعترف “صين واحدة” وبكين “تايوان حتمية”: من مظاهر الشراكة إلى تصادم العمالقة

في 13 كانون الثاني، تم انتخاب ويليام لاي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، رئيسًا لتايوان. وقبل ذلك بأيام قليلة، انعقد الحوار الأمني ​​السنوي بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، إيذاناً بنهاية “جولة” طويلة من التوترات بين القوتين، بلغت ذروتها في آب 2022 حوالي زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك إلى تايوان. وتعد تايوان نقطة خلاف رئيسية في العلاقة المتوترة بالفعل بين القوتين العظميين. ولإدارة الخلافات في الرأي بينهما آثار واسعة النطاق، بما في ذلك على إسرائيل.

إن المنافسة الاستراتيجية بين القوتين العظميين ــ الولايات المتحدة والصين ــ تشكل العامل الجيوستراتيجي الأكثر أهمية في العصر الحالي. وفي قلب المنافسة، يكمن سعي للسيطرة والتفوق في التقنيات التي ستشكل المستقبل وفي الموارد والبنية التحتية اللازمة لتحويلها إلى تطبيقات ذات قيمة مدنية واقتصادية وعسكرية. وفي الوقت نفسه، تتقاتل القوى العظمى من أجل النفوذ العالمي من خلال الشراكة والقتال من أجل النظام العالمي والقيم والمؤسسات والآليات التي تنظمه. فهل سيتمكنان من تصميم قواعد المنافسة بينهما دون أن تتحول إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، وخاصة صراعاً عسكرياً له عواقب عالمية مدمرة؟

ربما تكون تايوان نقطة الاحتكاك الأكثر تفجراً في العلاقة المعقدة بين القوى العظمى. وبالنسبة للصين، فإن “إعادة الاتحاد” مع تايوان يشكل “مصلحة أساسية” ـ وهو هدف أسمى وقضية رئيسية في سياستها الخارجية. وتكرر الولايات المتحدة وتعلن أنها ملتزمة بسياسة “صين واحدة”، لكنها كحليف لتايوان، تطالب الصين بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية وعنيفة تجاهها، وفي الوقت نفسه تزود تايوان بقدرات عسكرية ستصعّب على الصين التغلب عليها وردعها عن ذلك.

منذ صعوده إلى السلطة في عام 2013، حرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تكرار وإعلان توحيد تايوان مع الصين كهدف. وفي اجتماعه الأخير مع الرئيس جو بايدن في سان فرانسيسكو، في تشرين الثاني 2023، قال إن الصين “تفضل” أن يتم تحقيق الاتحاد عبر الوسائل السلمية، لكنه لم يستبعد الوسائل العنيفة، وفي كلمة ألقاها بمناسبة بداية عام 2024، عشية الانتخابات في تايوان، قال إن الاتحاد “حتمي”.

وتزايدت التوترات بين القوى حول تايوان بعد الانتخابات السابقة التي شهدتها الجزيرة عام 2020. وقوبلت زيارات المسؤولين الأميركيين وصفقات الأسلحة الموقعة بين الولايات المتحدة وتايوان، في آب وأيلول من العام نفسه، بزيادة حادة في الاختراق، ودخول الطائرات العسكرية الصينية إلى منطقة الكشف الجوي بالجزيرة وعبور “الخط الأوسط” بين الجزيرة والصين نفسها، وشعور بكين بتطويق أقوى بعد ترقية مجموعة التحالفات والمبادرات الأمريكية في منطقة المحيطين الهنديQUAD، AUKUS، IPEF والضغط الدبلوماسي المتزايد عليها، على سبيل المثال في مقاطعة الشتاء، والألعاب الأولمبية في الصين عام 2022، والاحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، حتى خلال هذه الأوقات، استمرت الاتصالات بين كبار المسؤولين في البلدين – في محادثات ألاسكا في آذار 2021، على الرغم من أنها لم تكن ودية بشكل خاص، وفي المحادثة بين الرئيسين في تشرين الثاني من العام نفسه.

وبلغت التوترات ذروتها في نيسان 2022 مع نشر نية رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، زيارة تايوان. ردت الصين باحتجاج قوي، ونتيجة لذلك نصح البيت الأبيض بيلوسي بإلغاء زيارتها خوفاً من تصعيد عسكري من جانب الصين. ورفضت بيلوسي الاستسلام، وجرت الزيارة في آب، وتضمنت كلمة لها في مجلس النواب ودعوة لزيادة التعاون الأمريكي التايواني. وفي مقال نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، عشية الزيارة، كتبت أنه “بينما يواجه العالم الاختيار بين الاستبداد والديمقراطية… من الضروري أن توضح الولايات المتحدة وحلفاؤها أننا لن نستسلم أبدًا للمستبد.

ورداً على الزيارة، أجرت الصين مناورة عسكرية واسعة النطاق تسببت في تعطيل حركة المرور الجوية والبحرية في المنطقة، ونشرت كتاباً أبيض يركز على “مسألة تايوان وتوحيد الصين في العصر الجديد”. كما أعلنت وقف كافة الحوارات والتعاون مع الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها بعنوان “الإجراءات المضادة ردا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان”، إلغاء حوارات القيادات العسكرية ووزارات الدفاع (DPCT) والتنسيق العسكري في المجال البحري (MMCA) وتعليق التعاون في مجالات الهجرة غير الشرعية، والمساعدة القانونية في مجال الجريمة، والجريمة الدولية، ومكافحة المخدرات، ومحادثات المناخ.

وفي تشرين الثاني 2022، التقى الرؤساء في بالي بأندونيسيا، فيما يبدو أنها محاولة لإعادة العلاقات بين القوى العظمى إلى مسارها الصحيح. وقال بيان البيت الأبيض بعد الاجتماع، إن الرئيس بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستواصل التنافس مع الصين بكل قوة، لكن يتعين على البلدين إدارة المنافسة بمسؤولية، دون أن تخرج عن نطاق السيطرة، مع الحفاظ على قنوات مفتوحة للخطاب والحوار، ومواصلة التعاون في القضايا العالمية مثل تغير المناخ والمخدرات والتخلف عن سداد الديون والصحة والأمن الغذائي. وفيما يتعلق بتايوان، أكد الرئيس أن الولايات المتحدة تظل مخلصة لسياسة “صين واحدة”، لكنها في الوقت نفسه تعارض بشدة أنشطة الصين العدوانية التي تنتهك السلام والاستقرار في المضيق والمنطقة بأكملها. وجاء في الإعلان الصيني عن اللقاء أن الرئيس شي أكد أن قضية تايوان مصلحة صينية أساسية، وهي في صلب العلاقات بين القوى العظمى، وهي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ضمن هذه العلاقات.

وكان من المفترض أن يبدأ عام 2023 بشكل إيجابي مع الزيارة المقررة في شباط لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، لكن الزيارة ألغيت عندما شوهد منطاد تجسس صيني يحوم فوق أراضي الولايات المتحدة، لمدة أسبوع تقريبًا حتى اعترضته القوات الجوية الأمريكية. ويبدو أن البيت الأبيض كان ينوي التقليل من أهمية الحدث. وعندما تم الكشف عنها، أشار الرئيس بايدن في البداية إلى الأمر على أنه “انتهاك غير مهم”، وقال إن الحكومة الصينية لم تكن على علم بالمشكلة. وحاولت الصين أيضاً خفض ارتفاع النيران بإعلانها أن بالونًا لرصد الطقس والأبحاث انحرف عن مساره. لكن الخطاب العام أجبر الإدارة على تغيير الاتجاه وإلغاء الزيارة المقررة. وبعد أيام قليلة، منعت وزارة التجارة الأمريكية ست شركات صينية، تتعامل في البالونات والطيران وترتبط بالجيش الصيني، من استخدام التكنولوجيا الأمريكية دون إذن خاص. وفي نيسان وأيار، ردت الصين بعقوبات منخفضة نسبياً عندما فرضت عقوبات على عضو في الكونجرس الأمريكي زار تايوان، وحكمت على مواطن أمريكي يعيش في هونغ كونغ بالسجن مدى الحياة، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. ومن الواضح أن الجانبين حرصا على اتخاذ إجراءات محددة وموجهة لمنع تدهور العلاقات على نطاق واسع. ومن الأدلة المهمة على إحجام الصين عن التصعيد، عدم وجود رد فعل ملموس من جانبها على إنشاء لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي، تعنى بالتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني.

تجددت الجهود لإنهاء الأزمة واستعادة الاتصالات عندما التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية في أيار 2023 مع “نظرائه” الصينيين. وفي حزيران، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الدفاع الصيني وي بينج ها، على هامش مؤتمر شانغريلا في سنغافورة. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، تمت زيارة وزير الخارجية للصين في لينكولن. وفي تموز، قام المبعوث الخاص لقضايا المناخ جون كيري، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، بزيارة الصين. وفي آب، زارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الصين. وانتهت اجتماعات كبار المسؤولين بنبرة مماثلة، حيث أدلت الأطراف بشهادتها حول “التقدم” لكنها لم تتحدث عن “الحل”. وكان الغرض من الاجتماعات هو استقرار العلاقات بدلاً من التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا المتنازع عليها.

وفي أيلول 2023، أطلق وزيرا مالية البلدين، جانيت يلين وها لي فنغ، مجموعتي عمل جديدتين في مجالات الاقتصاد والمالية. وفي لقاء بين مسؤولي البنتاغون ونظرائهم الصينيين، تم عرض الاستراتيجية السيبرانية لوزارة الدفاع الأميركية، وجرت مناقشة حول الموضوع، وفي تشرين الثاني التقى الرئيسان مرة أخرى في سان فرانسيسكو. وقد قوبلت الضغوط الأمريكية لتجديد قنوات الاتصال العسكرية بين البلدين بالرفض من جانب الصين لفترة طويلة حتى كانون الأول الماضي، عندما أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال براون، ورئيس الأركان الصيني ليو زين- وتحدث لي، وفي أوائل كانون الثاني 2024، قبل أيام من الانتخابات في تايوان، عُقد اجتماع في البنتاغون، لأول مرة منذ أربع سنوات، الحوار الأمني ​​السنوي الرفيع المستوى بين البلدين.

ويعكس تسلسل الأحداث هذا، من ناحية، الحساسية الصينية الكبيرة تجاه قضية تايوان واستعدادها لاتخاذ إجراءات غير عادية عندما تعترف بوجود انتهاك خطير من وجهة نظرها لسياسة “الصين الواحدة”، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوع. الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، أظهرت الأزمة الأخيرة أنه على الرغم من الخلافات الكثيرة في الرأي بين القوى العظمى، واحتدام المنافسة بينها، والإجراءات المتحدية والعقوبات المتبادلة، فإنها تدرك أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بينها، الأمر الذي سيجعل من الممكن تعزيز المصالح والأهداف المشتركة وتبييض الخلافات وتجنب قدر الإمكان التدهور إلى تصعيد أمني له عواقب واسعة وخطيرة على الجانبين وعلى العالم أجمع.

إن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان لها أيضاً عواقب على إسرائيل. أولاً، يؤدي الاحتكاك المتزايد بين القوى إلى تسريع عملية تشكيل معسكرين متنافسين ويقلل تدريجياً من قدرة إسرائيل على المناورة في الفضاء بينهما. وكما تبين (مرة أخرى) منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الولايات المتحدة هي صديق إسرائيل العظيم وأهم داعم استراتيجي لها. إن الصين هي بالفعل شريك اقتصادي مهم لإسرائيل، لكن سياستها ليست مثل الصديق، وموقفها الصدامي تجاه إسرائيل ينطوي على إمكانية إحداث ضرر كبير. وتتوقع الولايات المتحدة من حلفائها أن يقفوا إلى جانبها وأن يتصرفوا وفقاً للمعايير التي تحددها في إطار العلاقات مع الصين. ومع تزايد التوترات بين القوى العظمى، من المتوقع أن تشتد الضغوط الأمريكية على إسرائيل لتبني قيود على علاقاتها مع الصين، خاصة في المجالات الحساسة – التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الأساسية. إذا لم تلبّ إسرائيل توقعات الولايات المتحدة، فقد تتضرر العلاقات معها.

ثانيًا، من المتوقع أيضاً أن يكون للتصعيد الأمني ​​بين القوى العظمى عواقب اقتصادية عالمية وربما يؤدي إلى اضطرابات شديدة في سلاسل التوريد للمواد الخام والمنتجات الأساسية، التي تعتمد إسرائيل على استيرادها.

وأخيراً، ربطت الإدارة الأميركية مؤخراً بين المساعدات الأمنية الممنوحة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا، باعتبارها ثلاث ديمقراطيات مهددة الوجود. يؤكد هذا الارتباط على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها، ولكنه يخلق أيضاً قيودًا واعتمادًا متبادلاً. إن الاهتمام والموارد التي توليها الولايات المتحدة حاليًا لإسرائيل، وبشكل عام لتحديات الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتأثر بشكل كبير إذا ومتى تطلب الأمر حدوث أزمات أمنية خطيرة في مجالات أخرى ذات أهمية في العالم، قد يكون لها آثار بعيدة المدى على إسرائيل.

أوفير ديان وشاحر عيلام

نظرة عليا 6/2/2024