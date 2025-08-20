واشنطن تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود لجعله شديد السخونة و أصعب في التسلق

واشنطن: أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الممتد على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك باللون الأسود، بهدف جعله شديد السخونة وصعب التسلق.

ويهدف هذا الإجراء إلى إحباط عمليات العبور غير القانونية.

وقالت نويم إن السياج المكون من أعمدة معدنية متقاربة يبلغ ارتفاعها نحو متر وتمتد عميقا في الأرض، “صعب التسلق للغاية بالفعل، يكاد يكون مستحيلا”، كما أن تصميمه يجعل الحفر تحته أمرا شديد الصعوبة.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في ولاية نيو مكسيكو، أن قرار طلاء السياج بالكامل باللون الأسود جاء “بناء على طلب محدد” من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن الطلاء سيزيد من درجة حرارة السطح في الأجواء الحارة ويجعل محاولة التسلق أكثر صعوبة.

وقبل انتخابه رئيسا عام 2016، كان ترامب قد وعد ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية التي تمتد لنحو 3200 كيلومتر لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين. وبدأ تشييد الجدار خلال ولايته الأولى، وتعهد بإكماله في السنوات المقبلة.

(د ب أ)