واشنطن تعتقد أن الرد الإيراني على اغتيال هنية سيكون أوسع نطاقا من هجوم أبريل وقد يشارك فيه حزب الله

واشنطن: تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران ستهاجم إسرائيل خلال الأيام القادمة انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الأربعاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤولين قولهم إن واشنطن مستعدة لمساعدة إسرائيل في إحباط هجوم محتمل من جانب إيران ووكلائها في المنطقة، بمن فيهم حزب الله في لبنان وحركة حماس.

وقالت إن تقدير الموقف الأمريكي يرى أن الرد سيكون مماثلا للهجوم الذي شنته إيران يومي 13 و14 نيسان / أبريل عندما أطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على غارة دامية استهدفت جنرالات تابعين للحرس الثوري في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل.

وجرى إسقاط معظم القذائف التي تم إطلاقها والبالغ عددها 300 قذيفة.

لكن المسؤولين يقولون إن الرد، هذه المرة، سيكون على الأرجح أوسع نطاقا، حيث من المرجح أن يشارك فيه حزب الله.

ويضيف التقرير أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن قلقون من أن تؤدي مشاركة حزب الله إلى صعوبة تشكيل تحالف إقليمي ودولي لإحباط الهجمات المحتملة، على غرار التحالف الذي تم تشكيله عندما أطلقت إيران مئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل في نيسان/ أبريل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة مهاجمة إسرائيل. وقال إن “أي عمل عسكري ضدنا سيكون له ثمن باهظ، مهما كان مصدره”، مشيرا إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي طارئ، سواء فيما يتعلق بالدفاع أو خيارات الهجوم المحتملة.

(وكالات)