واشنطن تعرب عن صدمتها إزاء الوفاة “المفجعة” للطفلة هند رجب

واشنطن: أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن صدمتها إزاء الوفاة “المفجعة” للطفلة هند رجب ذات الـ 6 سنوات في قطاع غزة، ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادث.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد شعرنا بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بوفاة هند رجب”.

وأضاف المتحدث لقد “قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين في هذا الصراع، إن كل وفاة مدنية في إطار هذا النزاع تعتبر مأساة، إن وفاة طفل أمر مفجع بشكل خاص”.

واستشهد بدعوات أمريكية سابقة لإسرائيل إلى “اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، والتحقيق في المزاعم الموثوقة بشأن انتهاكات قانون الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وشدد المسؤول الأمريكي أن “بلاده طلبت من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل”.

واختتم المتحدث حديثه بالقول: “نحن نفهم أن الحكومة الإسرائيلية تفعل ذلك، ونتوقع أن نرى النتائج بمجرد أن تصبح جاهزة”.

والسبت، قالت متحدثة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ: “أبلغتنا مصادر من العائلة أنهم عثروا على الطفلة هند مقتولة داخل مركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان، فيما كانت بعض الجثث متحللة”، وذلك بعد مرور 12 يوما على فقدانها.

وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، “والتي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهدا”.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر لإنقاذ الطفلتين “ليان (15 عاما) وهند، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة”، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.

وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية استشهاد الطفلة ليان حين كانت “تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده”.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أعاد الجيش الإسرائيلي توغله الملحوظ في عدة مناطق من محافظة غزة، حيث تزامن ذلك مع تنفيذ عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي مكثف، وطلب إخلاء عدة أحياء سكنية.

وفجر السبت، انسحب الجيش من عدة مناطق غرب مدينة غزة ما سمح لهذه الجريمة بالتكشف.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)