واشنطن تعزز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة

طرابلس: كشف مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركات طاقة أمريكية، في خطوة “تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة”.

جاء ذلك في تصريح مصور نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، الجمعة، على صفحتها في فيسبوك، خلال زيارة يجريها بولس إلى البلاد منذ الأربعاء الماضي.

وأوضح بولس، أن مذكرة تفاهم مرتقبة ستوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إكسون موبيل” الأمريكية.

وأضاف أن الاتفاق “سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، ما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة”.

وأشار بولس، إلى اتفاقية أخرى قيد الاستكمال بين مجمع شركاء شركة الواحة الليبية، من بينهم “كونوكو فيليبس” الأمريكية، لتطوير حقول الواحة النفطية، باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.

وشدد على أن هذه الخطوة ستساهم “في مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريبا”.

وقال بولس: “معا نحن نبني روابط أقوى، ما يجعل كلا من الولايات المتحدة وليبيا أكثر ازدهارا”.

وبدأ المستشار الأمريكي زيارته، الأربعاء، من العاصمة طرابلس، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي عرض عليه شراكة اقتصادية بين البلدين بقيمة 70 مليار دولار.

كما التقى بولس، في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 235 مليون دولار بين شركة “مليتة” الليبية للنفط والغاز وشركة “هيل إنترناشيونال” الأمريكية، لدعم مشروع التركيبين (إيه وبي).

والخميس، انتقل بولس إلى شرق ليبيا، حيث التقى قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واختتم لقاءاته بلقاء الفريق صدام حفتر، قائد أركان القوات البرية.

وبحسب بيانات رسمية أمريكية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار خلال عام 2024.

وسجلت الصادرات الأمريكية إلى ليبيا ارتفاعاً بنسبة 27.1 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 567.2 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار، بتراجع نسبته 4.6 بالمئة عن العام السابق.

وأسفر هذا التبادل عن عجز في الميزان التجاري الأمريكي مع ليبيا قدره 898.3 مليون دولار، منخفضا بنسبة 17.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.

(الأناضول)