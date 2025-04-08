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واشنطن تعلق على قتل القوات الإسرائيلية طفلا أمريكيا من أصل فلسطيني في الضفة

منذ 54 دقيقة

الطفل عمر محمد سعادة ربيع- لقطة شاشة

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“القدس العربي”: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن علمها بحادثة استشهاد الطفل الفلسطيني- الأمريكي عمر محمد ربيع، البالغ من العمر 14 عاما، على يد القوات الإسرائيلية في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية. وأكد متحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول طبيعة ما حدث على الأرض. ​

وكان عمر مع صديقين له عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم، مما أدى إلى استشهاده وإصابة الآخرين. وذكرت مصادر محلية أن الفتية كانوا يجمعون اللوز الأخضر في الحقول القريبة على الطريق السريع 60 عندما وقع الحادث. ​

وزعمت القوات الإسرائيلية أن جنودها رصدوا ثلاثة “إرهابيين” يلقون الحجارة باتجاه الطريق، مما شكل خطرا على المدنيين، وقاموا بإطلاق النار تجاههم. ​

في سياق متصل، دعت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز (ADC) إلى محاسبة إسرائيل على قتل عمر، مشيرة إلى أن الفتى تعرض لإطلاق النار من قبل مستوطنين إسرائيليين عند مدخل ترمسعيا، ثم احتجزه الجنود الإسرائيليون ومنعوا تقديم الإسعافات الطبية له، مما أدى إلى استشهاده. ​

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهدت الضفة الغربية زيادة في أعمال العنف من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية.​

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