سياسة | دولي

واشنطن تعلن إسقاط “مسيرات وصواريخ” بالبحر الأحمر

منذ 50 دقيقة

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نيويورك: أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إسقاطها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وموجهة “كروز”، في البحر الأحمر.
جاء ذلك في تدوينة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية “سنتكوم”، عبر منصة “إكس”.
وأوضحت القيادة أن القوات الأمريكية أسقطت في العملية التي استمرت حوالي 10 ساعات، ما مجموعه 12 طائرة مسيرة، و3 صواريخ باليستية، وصاروخين موجهين.
وأكدت أنه لم يتم “إلحاق الضرر بالسفن الأمريكية بالمنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.
ويأتي البيان الأمريكي بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية، في وقت سابق الثلاثاء، أنها استهدفت سفينة تجارية في البحر الأحمر بـ”صواريخ مناسبة”، و”مواقع عسكرية” في إسرائيل بطائرات مسيّرة.
وتوعدت جماعة “الحوثي” اليمنية في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع فلسطين، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وبعد نحو شهر من بدء “الحوثي” استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم “حارس الازدهار”، بهدف “ردع الهجمات بالبحر الأحمر”.

(الأناضول)

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