سياسة | دولي

واشنطن تعلن “اكتمال مهمة” الرصيف العائم في غزة

18 - يوليو - 2024

صورة فضائية تظهر ميناء غزة في 14 فبراير 2024

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نيويورك: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “اكتمال مهام” الرصيف العائم، الذي أنشأته الولايات المتحدة على ساحل غزة، منتصف مايو/ أيار، المنصرم لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وزعم براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن الرصيف العائم حقق هدفه المتمثل في “إيصال المساعدات بكميات كبيرة، وبسرعة” إلى غزة.
وأضاف: “اكتملت المهمة البحرية التي تضمنت الرصيف العائم”.
وأوضح أن الرصيف العائم، “الذي لم تعد هناك حاجة إليه في هذه المرحلة”، ستتم إعادته إلى الولايات المتحدة الامريكية.
وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية المنتظرة في إدارة جنوب قبرص سيتم إيصالها إلى غزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي.
وذكر كوبر أن الرصيف العائم، الذي تم تركيبه لأول مرة في 17 مايو الماضي، تم استخدامه مدة 20 يوماً بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولفت إلى أن هذه الفترة شهدت إيصال حوالي 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان عمل الرصيف العائم، الذي موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة 230 مليون دولار، ونفذه الجيش الأمريكي واجه صعوبات، وتعطل عدة مرات.
وأكدت منظمات دولية وجهات فلسطينية رسمية مراراً أن ما دخل عبره من مساعدات لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من احتياجات القطاع المحاصر منذ 9 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 11:45 ص

    اللهم اهزم واكسر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 11:58 ص

    العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم من عصابة البانتاغون الأمريكي العفن ا

    رد

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