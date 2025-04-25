واشنطن تعلن شروطها المسبقة للتطبيع مع حكومة دمشق

أنقرة: كشفت واشنطن عن أنها قد تخفف العقوبات على سوريا إذا اتخذت حكومة دمشق خطوات في بعض الملفات، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين أمريكيين وقضية المقاتلين الأجانب والأسلحة الكيميائية.
جاء ذلك في تصريح لكبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية تيم ليندركينغ، خلال مشاركته بندوة نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، الخميس.
وأكد ليندركينغ أن العقوبات على سوريا مستمرة، ولكن ثمة إمكانية لتقديم مرونة “في حال أظهرت السلطة الانتقالية في دمشق تغييرا، فنحن نبحث عن فرصة لبناء الثقة”.
ولفت إلى أن “هذه ليست أمورا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها”، وأن واشنطن مستعدة للتفاعل مع المسؤولين السوريين وفهمهم.
وأوضح أن توفير معلومات موثوقة عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في السجون السورية، بما في ذلك الصحافي أوستن تايس، يعد من المتطلبات الأساسية لواشنطن.
ورحّب ليندركينغ باستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، عائلة تايس في 19 يناير/ كانون الثاني، مؤكدا ضرورة الكشف عن مصير الأمريكيين المفقودين.
وشدد على أن واشنطن “مصممة وحازمة” في منع إيران و”حزب الله” من إعادة توطيد وجودهما في الأراضي السورية، وأنها تطلب ضمانات بهذا الشأن.
ودعا الحكومة السورية إلى مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تنظيم “داعش”، معربا عن ارتياح واشنطن لتوقيع اتفاقية تؤكد وحدة الأراضي السورية في مارس/ آذار بين الشرع وفرهاد عبدي شاهين، أحد قادة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”.
وقال إن واشنطن تدرك بأن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيكون محفوفا بالتحديات، داعيا الأطراف إلى التوصل لحل يضمن عدم ظهور “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية مرة أخرى في سوريا.
وأكد ضرورة التخلص من جميع الأسلحة الكيميائية واعتماد مبادئ عدم الاعتداء على الدول المجاورة، مطالبا بمحاسبة مرتكبي “الأعمال الوحشية” التي وقعت خلال الاشتباكات بسوريا وكذلك في محافظة اللاذقية في مارس الماضي، وفق قوله.
وطالب ليندركينغ بعزل “المقاتلين الأجانب” من المناصب الحكومية، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة التفاعل مع دمشق في حال تحقق تقدم في هذه المجالات.
وقال: “إذا اتخذت السلطة الانتقالية خطوات قابلة للإثبات تتماشى مع ما ذكرته، فإننا سننظر في تخفيف العقوبات. ونريد أن تحظى سوريا بفرصة ثانية”.
(الأناضول)
أقولها مرارا وتكرارا ستثبت لكم الأيام من هو أحمد الشرع ومن جاء به وما هي أهدافه…
السلام عليكم مع الاسف انت مع . ضيقي الافق مفتتي الامة و يحسبون انهم هم صانعوا مجدها و المحافظون على وحدتها احباب ملوك الطوائف من انتجتهم مقررات سايس بيكو. يسيؤون لذاتهم و لأمتهم و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا هدانا الله و إياكم و احبابنا من امثال احمد الشرع و غيره وممن يقاوم باية وسيلة مشروعة كانت تنفع و لا تضر ربما تضر و تؤلم في معركة محدودة الزمان و المكان في بلاد الشام و اعز البلاد بيت المقدس و اكناف بيت المقدس و رباط عسقلان و ما اعظمه من رباط للمجاهدين الصابرين الاخيار الذين اختارهم الله تعالى و ممن نحسن فيهم الظن و الله حسيبنا و حسيبهم و احبابكم و من تحسنون فيهم الظن و الله حسيبكم و حسيبهم و عند الله تلتقي الخصوم و العاقبة للمتقين
أمريكا هي عدو لدود لكل العرب والمسلمين ولا يأتي منها سوى المؤامرات والشر. من يعتقد أن أمريكا تريد الخير لأي شعب عربي فهو لا يعيش في هذا العالم ويجهل حقيقة هذا العدو الحقود. شعبنا في سوريا لا يريد أي علاقة مع هذا العدو.
لكي اختصر الطريق على كل الفلاسفة في التحليل السياسي فالطريق إلى رفع العقوبات وفتح الأبواب كاملة مع الغرب يتم عبر التطبيع مع إسرائيل
لا زلنا لحتى الان نثق بالشرع وسنواصل اعطاءه the benefit of the doubt حيث التركة ثقيلة، ولكن في النهاية يوجد ثوابت أساسية دينية عقائدية جهادية لا يجوز باي حال التنازل عنها وبالذات من جماعة جهادية تخلصت من نظام منبطح ظالم واصبحت تحكم بناءا على تلك الثوابت.
اعتقال أعضاء من الجهاد الفلسطيني لم يصدر عنهم شيء بحق سوريا ولا بحق النظام الجديد امر مزعج جدا وراءه ما وراءه.
التصريحات التي اصدرها السناتور الأمريكي ان صحت حول وجود نية بالتحاق سوريا بالحلف الابرهي عندما يحين الوقت مساءلة مزعجة اخرى واعود واقول ان صحت.
We will give Mr Al Shara the benefit of the doubt but not forever.
نتمنى لسوريا التوفيق،
بالتوفيق للرئيس احمد الشرع
كفاه فقط أن أزاح طاغية لم يترك كبيرة وصغيرة الا وفعلها بحق الشعب السوري المظلوم تحت شعار المماتعة والمقاولة ، هذه لوحدها تكفي ، اي ساقط في هذه الأيام يريد أن يرتكب فظاعات بحق شعبه ..الشماعة جاهزة (تحرير فلسطين)…ما إن استلم الرئيس احمد الشرع الرئاسة حتى أصبحتم تطالبوه بتحرير فلسطين …اي فلسفة واي تفكير عقيم هذا الذي تدعونه…..درء المفاسد اولى من جلب المصالح…. يكفيه أن يعيد الأمن والأمان لسوريا الشقيقة وكفى….