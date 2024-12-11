واشنطن تعلن عن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار- (تدوينة)

واشنطن: أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنّ الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقا لاتفاق واشنطن وباريس، والذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا “كان حاضرا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة خلال أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية وحلول القوات المسلّحة اللبنانية محلّها في بلدة الخيام بلبنان في إطار اتّفاق” وقف إطلاق النار.

قائد #القيادة_المركزية_الأمريكية يزور لبنان اليوم 11 ديسمبر/كانون الاول، سافر الجنرال مايكل كوريلا إلى #بيروت، #لبنان، حيث التقى بالجنرال جوزيف عون، قائد #القوات_المسلحة_اللبنانية، واللواء جاسبر جيفيرز، الرئيس المشارك لآلية التنفيذ والمراقبة لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل… pic.twitter.com/6GMW7Pg7T1 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) December 11, 2024

(أ ف ب)