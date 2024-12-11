سياسة | دولي

واشنطن تعلن عن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار- (تدوينة)

11 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنّ الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقا لاتفاق واشنطن وباريس، والذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا “كان حاضرا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة خلال أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية وحلول القوات المسلّحة اللبنانية محلّها في بلدة الخيام بلبنان في إطار اتّفاق” وقف إطلاق النار.

(أ ف ب)

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