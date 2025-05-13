واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية “فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شبكة دولية سهلت تصدير ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين لصالح هيئة الأركان العامة الإيرانية وشركتها الصورية -سبهر إنرجي-“.

وأضاف البيان أن عائدات بيع هذا النفط “تتيح تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والانتشار النووي والأنشطة الإرهابية لإيران”.

منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، تمارس الولايات المتحدة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران لمنعها من الوصول إلى موارد تمكّنها، وفق واشنطن، من “مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

اختتمت الولايات المتحدة وإيران الأحد جولة رابعة من المحادثات النووية في مسقط بسلطنة عمان.

ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.

وترمي المحادثات التي بدأت في 12 نيسان/أبريل إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.

ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.

(أ ف ب)