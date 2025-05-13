سياسة | دولي | إيران

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني

13 - مايو - 2025

حجم الخط
1

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية “فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شبكة دولية سهلت تصدير ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين لصالح هيئة الأركان العامة الإيرانية وشركتها الصورية -سبهر إنرجي-“.
وأضاف البيان أن عائدات بيع هذا النفط “تتيح تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والانتشار النووي والأنشطة الإرهابية لإيران”.
منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، تمارس الولايات المتحدة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران لمنعها من الوصول إلى موارد تمكّنها، وفق واشنطن، من “مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
اختتمت الولايات المتحدة وإيران الأحد جولة رابعة من المحادثات النووية في مسقط بسلطنة عمان.
ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.
وترمي المحادثات التي بدأت في 12 نيسان/أبريل إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.
ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 13, 2025 الساعة 6:37 م

    ههه اللعنة على الشيطان الأمريكي الذي يتربص بأحرار إيران لصالح عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🌪️

    رد

أخبار ذات صلة

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود
16 - يوليو - 2025
نظرة على قطاع الطاقة وبنيته التحتية في إيران
13 - يونيو - 2025
الغارات الإسرائيلية لم “تلحق أيّ ضرر” بالمصافي أو بالمستودعات الإيرانية” والنفط يقفز بأكثر من 9% 
13 - يونيو - 2025
أمريكا تدرس خطة لعرقلة صادرات إيران النفطية باعتراض السفن في البحر
6 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية