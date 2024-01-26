سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن تعلّق تمويل الأونروا بعد الاشتباه بضلوع موظفين فيها بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر

منذ 47 دقيقة

الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر- لقطة شاشة

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واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أنها “ستعلّق موقتًا” التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على خلفية اتهام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

(أ ف ب) 


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