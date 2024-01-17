واشنطن تعيد إدراج «أنصار الله» على لائحة الإرهاب … والحوثيون: لن يحيدنا ذلك عن نصرة فلسطين

صنعاء – «القدس العربي»: تمثل إعادة إدراج واشنطن لجماعة «أنصار الله» (الحوثيون) في قائمة الكيانات الإرهابية وفق التصنيف الأمريكي تصعيدًا لحملة الضغط على الجماعة لإيقاف عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والتخلي عن مواقفها السابقة في سياق «محور المقاومة» وهو ما أكده البيان الأمريكي، مشيراً إلى أن القرار لن يكون ساري المفعول إلا بعد ثلاثين يومًا، وفي حال راجعت الجماعة نفسها وأوقفت هجماتها على السفن، فانه يمكن مراجعة قرار رفعها من القائمة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في 16 فبراير/ شباط 2021، رفع جماعة «أنصار الله» من قائمة الإرهاب، التي تم إدراجها فيها في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان، أمس الأربعاء، إن واشنطن ستعيد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهابيين. وقال في الإعلان: «يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة. إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف».

كما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان، إن «واشنطن قررت إعادة إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية». وأضاف: «إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف»، مبيناً أن «واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران».

وفي أول رد للجماعة تجاه هذا القرار قال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في تدوينة على منصة إكس: «لا قيمة للتصنيف الأمريكي، ولن يغير ذلك من موقف اليمن الداعم لفلسطين، بل نعتبره وسام شرف لليمن لمساندته المقاومة الفلسطينية في غزة، وأمريكا تمارس عدوانيتها على اليمن بتصنيف وبدون تصنيف. والسياسات الأمريكية الاستكبارية ودعمها كيان الإجرام الصهيوني يجعلها راعية الارهاب الحقيقي».

فيما قال لتلفزيون «الجزيرة»: «لم يكن هذا القرار مفاجئًا بالنسبة لنا، لأننا ندرك أن أمريكا مجندة لمصلحة إسرائيل، ولإعطاء إسرائيل المزيد من المساحة والوقت لقتل المزيد من الفلسطينيين.»

وأضاف: «نعتقد أن أمريكا تستخدم التنصيف لأغراض سياسية، وبما يخدم مصالحها، وليس لديها أي معايير قانونية، وإذ كان هناك من يمكن تصنيفه بالإرهاب فهو الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي، الذي يقتل يوميًا الكثير من الفلسطينيين. «

وأكد أن «هذا القرار لن يغير من الواقع شيئا، وموقفنا من فلسطين انساني واخلاقي وديني ومبدأي، ولن نتخلى عن مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم. ما قام به اليمن هو استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونحن مستمرين في هذا السياق كنوع من الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف جرائمها على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.»

وقال: «هذا التصنيف لن يثني اليمن عن موقفه في مساندة فلسطين والمظلومين في قطاع غزة، ولا يمكن إلا أن يزيد اليمني قوة وصلابة وتمسكًا بهذا الموقف المشروع والمسؤول.»

وأضاف فما يتعلق بتأثيرات القرار: «اليمن في الأساس هو يخضع لحصار اقتصادي من قبل أمريكا منذ سنوات من خلال استهداف النظام المصرفي ونقل البنك المركزي واغلاق السويفت (…) وهذا ليس بجديد فأمريكا لم تكن في وفاق مع الشعب اليمني، وجاءت اليوم لتغير قواعد اللعبة. وأكد: لا خيار لنا إلا التمسك بموقفنا ولن نتراجع عنه.

في السياق، دعت لجنة نصرة الأقصى في سلطات الحوثيين بصنعاء، مساء الأربعاء، إلى ما اعتبرته الخروج الجماهيري الكبير للناس بعد غد الجمعة تحت شعار «ثابتون مع فلسطين (…) وأمريكا أم الإرهاب».

أما الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فرحبت بإعلان واشنطن، معتبرةً في بيان نشرته الوكالة الرسمية (سبأ) أن «القرار ينسجم مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة كمنظمة إرهابية، وفقاً للقوانين اليمنية».

ولفتت إلى أن التصنيف الأمريكي «يأتي استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد، لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه المليشيات الإرهابية» في إشارة إلى «الحوثي».

وأضاف أن «الحكومة اليمنية تجدد تأكيدها على أنه لإحلال السلام في اليمن فإن على المليشيات الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني، ونبذ العنف، والقبول بمبادرات السلام».

ثمة تأثيرات لإدراج كيان ما في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، ومن أبرزها هي تلك التي تمس المساعدات الإنسانية وجهود الوساطة والمباحثات والتضييق على القطاع الخاص.

وقالت إلينا ديلوجر، الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن من أبرز تأثيرات إدراج الحوثيين في القائمة «إعاقة المساعدات، حيث يشعر العديد من الشخصيات في مجتمع المساعدات بقلق عميق من أن يؤدي إدراج المتمردين على لائحة الإرهاب إلى الحد من قدرة هذه الشخصيات على تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى 80 % من اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين، أو أكثر من 20 مليون شخص. وسبق بالفعل أن قللت [بعض] البلدان من تعهداتها بتقديم مساعدات إنسانية لليمن».

وأضافت في تحليل نشرته قبل إدراج الحوثيين للمرة الأولى في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: «ومن الممكن تنفيذ الإعفاءات أو التراخيص التي من شأنها أن تسمح للجهات الفاعلة الإنسانية بمواصلة العمل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون على الرغم من الإدراج على لائحة الإرهاب، لكن مثل هذه الجهود باءت بالفشل في دول أخرى». فوفقاً لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»، مرت الصومال بمجاعة شديدة بعد ثلاث سنوات فقط من تصنيف الولايات المتحدة لـ «حركة الشباب» كمنظمة إرهابية في عام 2008، وقد عاد ذلك جزئياً إلى الإعفاءات غير الواضحة. وتستغرق مثل هذه الاستثناءات وقتاً طويلاً للتحضير بشكل صحيح.

وتابعت مستكملة سرد بقية التأثيرات بما فيها التضييق على القطاع الخاص قائلة: «من شأن التصنيف أن يحد أيضاً من قدرة القطاع الخاص على توفير السلع الأساسية لليمن، وهو عامل خطر رئيسي آخر للمجاعة بالنظر إلى أن 90 % من أغذية البلاد يتم استيرادها [من الخارج]. وأشارت الى من شأن التصنيف عرقلة الوساطة ومحادثات السلام أيضا.

في هذا السياق، قالت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، إن صناع القرار في الولايات المتحدة يواجهون تحدياً في سعيهم إلى وقف هجمات الحوثيين وتجنيب المدنيين اليمنيين الوقوع في براثن مجاعة خطيرة.

وأضافت: «ومن شأن فرض عقوبات أخرى على الجماعة أن يزيد من صعوبة مساعدة المحتاجين.» ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لشرح الحسابات وراء القرار، قوله: «الهدف النهائي للعقوبات هو إقناع الحوثيين بوقف التصعيد وإحداث تغيير إيجابي في السلوك».

الجدير بالذكر، أنه تم استحداث قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، في عهد الرئيس ريغان. وتوسعت القائمة بعد الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول2001. وتضم القائمة ثلاث تفرعات: أسماء شخصيات، تنظيمات وكيانات، دول.

ومن أبزر التنظيمات المدرجة في القائمة الامريكية للإرهاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي وعدد من قيادات الحركتين وغيرهما من التنظيمات.

ومن أبرز أسماء الشخصيات، التي ضمتها قائمة الإرهاب الامريكية زعيم جنوب أفريقيا الأسبق الراحل نيلسون مانديلا، وحزبه «المؤتمر الوطني الافريقي»، والذي استمر مدرجًا في القائمة لفترة طويلة، وتمت إزالة اسم مانديلا من القائمة الامريكية يوم 28 يوليو/ تموز 2008م، بعد أن وقع الرئيس جورج بوش على مسودة قرار من الكونغرس بهذا الشأن.