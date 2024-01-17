واشنطن تعيد إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة المنظمات “الإرهابية” والجماعة تؤكد استمرار عملياتها رغم التحرك الأمريكي- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات “الإرهابية” بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافيين إن “الولايات المتحدة ستصنف … الحوثيين كإرهابيين دوليين” مشيرا إلى أن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما ويمكن إلغاؤه “في حال أوقف الحوثيون هجماتهم”.

من جانبه قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين اليوم الأربعاء إن تصنيف الولايات المتحدة للحركة اليمنية “جماعة إرهابية” لن يؤثر على عملياتها في البحر الأحمر.

وأكد أن العمليات “ستستمر في البحر الأحمر لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب”.

#عاجل | شاهد أول تعليق ل"محمد عبد السلام" رئيس الوفد الوطني للجزيرة بعد القرار الامريكي بادراج تصنيف حركة انصار الله في قوائم المنظمات الارهابية الامريكية : – لن نتراجع عن موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني – #أمريكا تستخدم قضية تصنيفنا لأغراض سياسية – ما قمنا به في #البحر_الأحمر… pic.twitter.com/3hTIfhh4Bu — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 17, 2024

وتأتي إعادة إدراج جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى قائمة “الجماعات الإرهابية” اليوم، كأحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف هجمات الحوثيين على الشحن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة.

(وكالات)