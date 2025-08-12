واشنطن: تفاؤل إزاء اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين الجمعة المقبل- (فيديو)

واشنطن: أعرب البيت الأبيض، الثلاثاء، عن تفاؤله إزاء اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحافي، تطرقت فيه إلى لقاء ترامب وبوتين بولاية ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وأضافت أن ترامب سيلتقي بوتين وجها لوجه، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، شمال غرب الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية متفائلة إزاء اللقاء المرتقب، مضيفة أن الرئيس ترامب يولي أهمية كبرى لهذا الاجتماع في سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأردفت أن ترامب يهدف من خلال هذا الاجتماع التوصل على فهم أفضل حول كيفية إنهاء هذه الحرب.

وردا على سؤال فيما إذا وُجهت دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور الاجتماع، قالت ليفيت إن بوتين هو من أراد الاجتماع مع ترامب.

ولفتت إلى إمكانية أن يلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني في وقت لاحق.

.@PressSec: "I think @POTUS getting in a room with the President of Russia — sitting face to face rather than speaking over the telephone — will give this President the best indication of how to end this war." pic.twitter.com/dZmKwPDwvM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 12, 2025

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بولاية ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)