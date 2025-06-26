واشنطن تفتح تحقيقاً بتسريب تقرير استخباراتي “سري للغاية” عن الضربات في إيران

نيويورك: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إنه تم فتح تحقيق في تسريب تقرير أولي أعدّته وكالة استخبارات الدفاع للبنتاغون إلى وسائل الإعلام بشأن الهجمات الأمريكية على إيران.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين في مدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء.
وأكد هيغسيث أن الغارات الجوية الأمريكية على إيران دمّرت القدرة النووية لها، مشيرًا إلى أن التقارير الإعلامية حول تسريب التقرير الاستخباراتي، الذي وصفه بأنه “سري للغاية”، كانت “ذات دوافع سياسية”.
وأوضح هيغسيث: “بدأنا تحقيقًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تسريب هذا التقرير، كان هذا التقرير داخليًا، وحاولت شبكة “سي إن إن”، وجهات أخرى، تشويه سمعة الرئيس الناجح للغاية (دونالد ترامب)”.
وأشار هيغسيث إلى أنه في المؤتمر الصحافي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن القنابل أصابت أهدافها بالضبط، وتسبّبت في الأضرار المتوقعة، مضيفًا: “إيران تعرف هذا أيضًا”.
وقال هيغسيث: “إذا كنت تريد تقييم ما حدث في مفاعل فوردو، فعليك أن تأخذ مجرفة كبيرة وتحفر عميقًا، لأن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره”، منتقدًا مرة أخرى وسائل الإعلام لنشرها التقرير.
وذكر تقييم استخباراتي أولي أُعدّ في الولايات المتحدة، ونشرته شبكة “سي إن إن”، بأن الغارات الجوية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم تُدمّر البنية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل على الأرجح أخرته بضعة أشهر فقط.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانًا على إيران استمر 12 يومًا، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل، وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة “العديد” العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن، في 24 من الشهر ذاته، وقفًا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها “تضررت بشدة”، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات، بينما تدّعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.
(الأناضول)
تغطية خاصة :
الصحفي اسعد ابوقيلة الرئيس الأميركي ترامب يلوح بقصف مواقع في دولة الجزائر بذريعة النووي الحربي بعد استهداف إيران
تفاصيل :
قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومحلل سياسي و مراسل صحيفة صنعاء نيوز من دولة اليمن وصحيفة دنيا الوطن من فلسطين بتاريخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 ميلادي في البداية اقول حياكم الله واقول من خلال متابعتي للاخبار اقول ان الموامرة الاستعمارية الاميركية الصهيونية مستمرة بعد ان قام الرئيس الأميركي المجنون ترامب بضرب جمهورية إيران الإسلامية الحليف القوي لدولة الجزائر بحجة البرنامج النووي يبدو ان الهدف القادم للرئيس الأميركي المجنون ترامب هو قصف وضرب مواقع في دولة الجزائر بحجة انها تطور برنامج نووي للأغراض الحربية
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https://sanaanews.net/news-103486.htm
عنوان الخبر :
الصحفي اسعد ابوقيلة الرئيس الأميركي ترامب يلوح بقصف مواقع في دولة الجزائر بذريعة النووي الحربي بعد استهداف إيران
تفاصيل :
قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومحلل سياسي و مراسل صحيفة صنعاء نيوز من دولة اليمن وصحيفة دنيا الوطن من فلسطين بتاريخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 ميلادي في البداية اقول حياكم الله واقول من خلال متابعتي للاخبار اقول ان الموامرة الاستعمارية الاميركية الصهيونية مستمرة بعد ان قام الرئيس الأميركي المجنون ترامب بضرب جمهورية إيران الإسلامية الحليف القوي لدولة الجزائر بحجة البرنامج النووي يبدو ان الهدف القادم للرئيس الأميركي المجنون ترامب هو قصف وضرب مواقع في دولة الجزائر بحجة انها تطور برنامج نووي للأغراض الحربية
اسعد امبية ابوقيلة البوسيفي
ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ومحلل سياسي ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻧﻴﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ وصحيفة دنيا الوطن في فلسطين ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
لقراءة الخبر وقراءة مئات التعليقات اضغط وصلة الخبر الاسفل من صحيفة صنعاء نيوز اليمن
https://sanaanews.net/news-103486.htm
لا داعي للقلق و لا للخوف فالحكومات العربية العسكرية تتكلف بتدميرنا منذ فجر الاستقلال!
اشارة اخرى لما كتبته في رأي القدس اليوم..
.
مرة أخرى.. اشارة قوية من هيغست أن التدمير حدث
تحت الارض وليس بحفر….
.
قاال هيغسيث: “إذا كنت تريد تقييم ما حدث في مفاعل فوردو،
فعليك أن تأخذ مجرفة كبيرة وتحفر عميقًا،
.
يعني انه لا توجد حفرا.. والتدمير تحت حدث…
.
هذا يعزز ما استنتجته ان امريكا قد استعملت قنابل
مغناطيسية صغيرة..
.
لكن لماذا لا تفصح عن الأمر..
.
لأن الأمر جلل وسابقة… سابقة في هكذا حروب ..
.
ولا اظن ان امريكا استعملت ال b2 اصلا.. لانه لا
يوجد حفر.. ولان هذه القنابل
حين انفجارها قد تعطل الطائرة ايضا .. اذا كانت
قرب المكان.. او حتى في علو كبير يبقى الخطر
قائما على الطائرة. قد تسقط.. والطريقة الآمنة هي
ارسالها من بعيد ..
.
ويبقى في الامر لغز..
.
متى سيفصحون بالواضح عما حدث..
تحليل ممتاز، وعلى وكالات الاستخبارات التعلم من هذا التحليل. المهم ان امريكا قوة خارقة والمهم ايضا ان الامكانيات التي لدى العدو الوحيد (في اسيا لان هناك عدو آخر في افريقيا) قد تم تدميرها
شكرا لك
والله هالتحليل لم يخطر ببال ترامب نفسه وهو يحاول التصدي للتقرير المسرب. بصراحه على ترامب ان يستفيد من هذا التحليل لاثبات انه قام بتدمير القدرات النووية.
وكيف عرفت هذا.. غريب..
.
اذا كانت فعلا مغناطيسية فترامب لا يستطيع الافصاح.. والمعارضة تعرف
وتستفزه كي يضطر ويخطأ بالتصريح.. لكن لحد الآن الامور تحت السيطرة
لذى اعصاب ترامب.. وقد يفجر الامور
.
الا ترى هذا الضرب تحت الحزام الدي يحدث في امريكا في هذه الايام
.
استمع الآن الى ندوة صحفية لقائد الاركان الامريكي.. اول مرة تحدث عن
القنبلة الخارقة .. لكنه قال شيئا مهما ايضا.. قال لقد كانت هناك اسلحة اخرى
مساندة بدون ذكر اسمها.. وكي تحتاج الخارقة الى مساندة.. غريب.
تتمة الى غالب الشهري..
.
هل تظن ان ايران لن تنشر صورا لضحد تدمير المتشآت
النووية في حال عدم تدميرها.. أو على الأقل بدون
صور بل تكثيف التكذيب … العكس هو ما يحصل..
وتصريحات باهتة…
.
وكل ما نراه في امريكا من تشكيك هو سياسوي واستغلال
لوضع ترامب في عنق الزجاجة .. لأنه لا يستطيع
الافصاح عما حرى فعلا .. والطرف الآخر يعرف..
ويضغط..
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لكن… قد يفحر ترامب القنبلة ذات صباح بمزاج عكر.. 😀
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هناك ضرب تحت الحزام واضح هناك… بينهم..
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خذها مني… وانا أزن كلامي الآن بالغرام.. لن تستطيع
ايران نجميع قنبلة نووية حسب ما نعرفه كما هو..
.
يبقى السؤال.. هل هناك أشياء لا نعرفها… استبعد
ذلك .. وهو يقارب المستحيل منطقيا.. لأن كل ما هو
نووي هو تحت مجهر مخابرات العالم…
.
وبرهاني .. هو مدى الاختراق الاستخباراتي في ايران..
الدي يصعب معه بناء شيئ نووي سري .. ودعنا من العنتريات..
اولا : قول بيت هيغسيت ( من أراد التحقق فليحمل مجرفة كبيرة) هذا كلام صبياني لا يليق بوزير دفاع. ثانيا انا لست متخصص في المجال ولست في الاستعلامات ولا في الجيش ولا حتى حصلت مستوى دراسي عالي. واصرخ في وجه هيغسيت وترامب لا لم تدمروا المفاعل، لانكم لو فعلتم لتسرب الإشعاع، وانتشر الغبار النووي وانتشر في المنطقة برمتها. كل ما فعلتموه هو نفضتم عليه بعض الغبار والتربة فقط. وحتى رد إيران على قاعدة العيديد، قصفت بست صواريخ ما كسرت زجاج نافذة. انتم مجموعة اغبياء حمقى تسخرون من سبعة مليار انسان.