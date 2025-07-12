واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي بعد أربع سنوات على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، بعد أربع سنوات على تظاهرات مناهضة للحكومة لم يسبق للجزيرة أن شهدت مثيلا لها.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة “إكس” إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد “بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي”. كما تستهدف العقوبات وفق روبيو “شخصيات بارزة في النظام الكوبي” على غرار وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا، والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس.

(أ ف ب)