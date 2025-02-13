واشنطن تفرض عقوبات على مدعي عام “الجنائية الدولية” كريم خان

واشنطن: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كريم أحمد خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” التابع للوزارة
جاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 7 فبراير/ شباط الجاري، أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وادعى ترامب في بيان وقتها، أن المحكمة الجنائية الدولية “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع”.
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، إدراج كريم أحمد خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” التابع للوزارة.
وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري.
كما شغل منصب نائب المدعي العام للجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشارا قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد التحقيقات في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(الأناضول)
امريكا البشعة المقرفة التي لا زال البعض يطلب رضاها….
فقدان المصداقية اين العالم الحر من عالم الحرب الآن لم تخف خافية القوي ياكل الضعيف حتي في عهد الفراعنة لم يقع مثل هذا نحن الآن في غابة لم يفهم هذا إلا كوريا الشمالية وعرفت أن ليس هناك لا امم متحدة ولا مجلس الأمن ولا عدالة دولية هناك قوة الردع النووي فمن لا يملكها تأكله الضباع ! عادت الفوضى الاستعمارية اين أصحاب البترول والغاز والمال وأصحاب الجلاليب والبرانيس الذين يشترون كل شيء ولا ينتجون حتي خبزهم اليومي فبإمكان امريكا أن تقطع عليهم القمع والارز لتاكلهم شعوبهم.
سقوط أمريكا الأمريكي سيتبعه عاجلا سقوط سيلسي و اقتصادي و عسكري . أما شعارات الدموقراطية و حقوق الإنسان فما كانت يوما موجودة الا في كتب الادارات الأمريكية المتعاقبة .
اظن البيت الأبيض ان بعقوباته هذه قد أغلق الكرة الأرضية علي مدعي الجنائية الدولية . لربما ما كان كريم خان يحلم يوما بلمس أرض الولايات المتحدة.
المفروض مسيرات ومظاهرات تنطلق في العالم مؤيدة ل كريم خان
كريم خان رجل يقف بجانب الحق ولا يهاب الا الله. مذكرة الاعتقال بحق النتن ياهو ووزير دفاعه سارية المفعول ولهذا تجد هذين الصعلوكين يخافون السفر لاي بلد غير الولايات المتحدة. أما قرار المعتوه ترمب فهو نابع من كرهه لكل شيء إسلامي ولكل من يقف بوجه الصهاينة. عقوبات ترمب على كريم خان لا تعني شيء. كريم خان ليست لديه أملاك او أموال في امريكا.كريم خان يستحق أن نرفع له القبعة على أخلاقه الحميدة وتربيته الصالحة.