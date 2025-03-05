واشنطن تفرض عقوبات على 7 قياديين بجماعة الحوثي اليمنية 

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 7 قياديين بجماعة الحوثي، بدعوى دورهم بتهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان:” تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 7 من قيادات أنصار الله، المعروفة بجماعة الحوثي، لدورهم في تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، والتفاوض بشأن صفقات شراء أسلحة”.

وأوضحت أن واشنطن “تفرض عقوبات أيضا على مسؤول ميداني حوثي وشركته التي تعمل على تجنيد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وتوليد إيرادات لدعم العمليات الحوثية المسلحة”.

وأوضحت أن واشنطن تفرض عقوبات أيضا على مسؤول ميداني حوثي وشركته التي تعمل على تجنيد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وتوليد إيرادات لدعم العمليات الحوثية المسلحة”.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلانها، الثلاثاء، تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”.

وأكدت أن واشنطن “ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة عنف الحوثيين، وستعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للقضاء على قدرات الحوثيين”.

وشددت الخارجية الأمريكية على التزام حكومة الولايات المتحدة “بمحاسبة الحوثيين على حصولهم على الأسلحة ومكوناتها، من الموردين في روسيا والصين وإيران، لتهديد أمن البحر الأحمر”.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعادة واشنطن رسميا إدراج جماعة الحوثي بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال روبيو، في بيان: “تنفذ وزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء) أحد الوعود التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه، ويسعدني أن أعلن أن الوزارة صنفت أنصار الله، المعروفة أيضا باسم الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية”.

وأشار روبيو، إلى أن أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن “تضر بالمصالح الأمريكية”.

وبموجب مرسوم رئاسي، قرر ترامب في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إعادة إدراج الحوثيين في قائمة “المنظمات الإرهابية” بعد أن أخرجتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من القائمة في 16 فبراير/ شباط 2021.

جدير بالذكر أن الحوثيين أضيفوا إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب الأولى (2017-2021).

(الأناضول)