واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة

واشنطن: قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه ينبغي مناقشة نموذج إدارة من شأنه توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة في المستقبل.
وأوضح ميلر في مؤتمر صحافي، الخميس، أن بلاده ستناقش الحاجة إلى إدارة توحد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة فلسطينية.
وامتنع ميلر عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المقترح، مكتفيا بالقول: “يجب إجراء المناقشات حول هذا الأمر في اجتماعات دبلوماسية خاصة”.
وفجر السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
(الأناضول)
عندما احتفل ماثيو ميلر بعيد ميلاده التاسع عشر، قبل ثلاثين عاما، كان هناك خطة لربط الضفة وغزة ضمن اتفاقية اوسلو سيئة الصيت. وقد تعاقب على منصبه العديد من المتحدثين، ولعل اشهرهم كان جيمس روبين، زوج كريستيان امانبور، مذيعة السي ان ان، وكان كل من سبقوا ماثيو ميلر يشددوا على ضرورة ربط الضفة بغزة. لكن ما يدركه ميلر اكثر من غيره، وان حاول اخفاء ذلك، ان الاتفاقية التي نصت على هذا الربط هي اتفاقية اوسلو السيئة والتي رغم قبحها، قامت اسرائيل بالدوس عليها والبصق في وجه من وقعها ومن شهد على التوقيع، ومن بارك ذلك التوقيع وقبل به راضيا او مرغما.
كل آلكلام عن موضوع ربط الضفة الغربية وغزة من قبل الدبلوماسيين الغربيين هو للتمويه وإضاعة الوقت لان اسراءيل لا تريد قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. بعض العرب بما فيهم بعض الاخوة الفلسطينيين ينخدعون بهذا الكلام وهذا ما يزيد معاناة وماسي الشعب الفلسطيني.