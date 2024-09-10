سياسة | دولي

واشنطن تقول إنها حذرت بكين من أي تحركات “خطرة” في بحر الصين الجنوبي

10 - سبتمبر - 2024

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واشنطن: دعا مسؤول عسكري أمريكي كبير نظيره الصيني الإثنين إلى إعادة النظر في “التكتيكات الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية” لبكين في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى، حسبما أعلنت الولايات المتحدة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إن رئيس القيادة سامويل بابارو “حض جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) على إعادة النظر في تكتيكات بكين الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية في بحر الصين الجنوبي وأماكن اخرى”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 9:55 ص

    هه ولكن الصين تفوقت عسكريا على أمريكا اللعينة الخبيثة وبنتاغونها العفن النتن بعقود، الصين باتت القوة العسكرية رقم واحد يا أمريكا اللعينة الخبيثة 🤔🇨🇳💪🚀

    رد

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