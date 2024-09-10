واشنطن تقول إنها حذرت بكين من أي تحركات “خطرة” في بحر الصين الجنوبي

واشنطن: دعا مسؤول عسكري أمريكي كبير نظيره الصيني الإثنين إلى إعادة النظر في “التكتيكات الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية” لبكين في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى، حسبما أعلنت الولايات المتحدة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إن رئيس القيادة سامويل بابارو “حض جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) على إعادة النظر في تكتيكات بكين الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية في بحر الصين الجنوبي وأماكن اخرى”.

(أ ف ب)