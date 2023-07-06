واشنطن تقول إن طائرات مقاتلة روسية قامت بمضايقة مسيّرات أمريكية فوق سوريا

واشنطن: أفاد جنرال أمريكي أن طائرات مقاتلة روسية عمدت إلى مضايقة ثلاث مسيّرات أمريكية، الأربعاء، خلال مشاركتها في مهمة ضد الجهاديين في الأجواء السورية.

وقال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية اليكسوس غرينكويتش في بيان “بينما كانت ثلاث طائرات مسيّرة أمريكية من طراز +أم كيو-9+ تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية، بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية بمضايقتها”.

وأضاف الجنرال أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات الأمريكية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، في حين قام أحد الطيارين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام مسيرة “أم كيو-9″، ما تسبب “بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان”.

ولفت غرينكويتش إلى أن “هذه الحوادث تعطي مثالا آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا والتي تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية معا”، داعيا موسكو إلى “وقف هذا السلوك المتهور”.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة مقاتلة روسية تسببت بتحطم مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود، لكن موسكو نفت مسؤوليتها.

(أ ف ب)