واشنطن تكشف مزايا وعوائق الاستثمار في الجزائر.. وتعتبر قاعدة “الأفضلية الوطنية” سببا في تردد شركات أمريكية

الجزائر- “القدس العربي”:

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا مطولا يتناول مناخ الأعمال في الجزائر، مع تحديد الفرص والمميزات التي توفرها البلاد خاصة بعد اعتماد قوانين جديدة، والتنبيه إلى الحواجز التي بعضها أيديولوجي لدى الشركات الأمريكية المترددة في الاستثمار بالجزائر.

وذكر التقرير المنشور على موقع كتابة الدولة، أن الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه المؤسسات العمومية يشكل تحديا للشركات الأمريكية، ولكن هناك حسبه قطاعات متعددة توفر فرصا للنمو على المدى الطويل، مشيرا إلى تفاصيل قانون الاستثمار الجديد والتحفيزات الكثيرة التي تضمنها وكذا قانون المحروقات ومزاياه الجبائية.

وأبرز التقرير أن المسؤولين الحكوميين في الجزائر كثيرا ما يشجعون الشركات الأمريكية على الاستثمار في الجزائر مع التركيز بشكل خاص على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والمواد الهيدروكربونية (سواء المنبع أو المصب)، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

وفي تقييمها العام، ذكرت الخارجية الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا دفعت الدول الأوروبية إلى التحول إلى الجزائر كمصدر للغاز، إلا أن ارتفاع استهلاك الطاقة المحلي ونقص الاستثمار في الإنتاج قد يجعل من الصعب على البلاد زيادة صادراتها بشكل كبير.

الخارجية الأمريكية قالت إن الحرب في أوكرانيا دفعت الدول الأوروبية إلى التحول إلى الجزائر كمصدر للغاز، إلا أن ارتفاع استهلاك الطاقة المحلي ونقص الاستثمار في الإنتاج قد يجعل من الصعب على البلاد زيادة صادراتها بشكل كبير.

ولفت إلى أن الحكومة الجزائرية التي تتجنب تاريخيا الديون والتمويل الأجنبي، وتفضل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز فرص العمل واستبدال الواردات بالإنتاج المحلي، تواصل اتباع سياسات حمائية لتشجيع تنمية الصناعات المحلية، في وقت أدت سياسات استبدال الواردات حسب التقرير إلى توليد عدم اليقين ونقص العرض، وزيادة الأسعار، واختيار محدود للسلع الاستهلاكية.

ويشكو المتعاملون الاقتصاديون حسب التقرير من مجموعة من التحديات، بينها الإجراءات الجمركية المعقدة، والبيروقراطية المرهقة، والصعوبات في التحويلات النقدية، والمنافسة السعرية من المنافسين الدوليين. كما تشكو الشركات الدولية العاملة في الجزائر من أن القوانين واللوائح تتغير باستمرار، مما يزيد من المخاطر التجارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وتشمل العيوب الأخرى التكامل الإقليمي المحدود والقيود المفروضة على الاستيراد، مما يعيق فرص الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية.

ونقل التقرير عن العديد من الشركات الأمريكية في سياق انتقاد قاعدة الأفضلية الوطنية 51/49 (ضرورة وجود شريك جزائري يملك الأغلبية لكل مستثمر أجنبي) أن لديها سياسات تمنعها من الاستثمار في الخارج دون الاحتفاظ بحصة أغلبية، بسبب المخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية والسيطرة المالية على المشروع المحلي، مما يمنعها بالتالي من تأسيس أعمال تجارية في الجزائر.

وذكر بالمقابل أن المسؤولين الحكوميين في الجزائر دافعوا عن قاعدة 51/49 التي لا تزال مطبقة في القطاعات الاستراتيجية، باعتبارها شرطا ضروريًا لمنع هروب رؤوس الأموال، وحماية الشركات الجزائرية، وتزويد الشركات الأجنبية بالخبرة المحلية.

وفي الواقع، يبدو موقف الشركات الأمريكية من هذه القاعدة أيديولوجيا بالدرجة الأولى. وعلى الرغم من أن قاعدة الأفضلية الوطنية انتقدت كثيرا في الجزائر بسبب تعميمها على كل القطاعات سابقا، إلا أنه من النادر وجود من يعترض عليها لما يتعلق الأمر بالقطاعات الاستراتيجية خاصة المحروقات التي تمثل المورد الرئيسي للدولة.

من جانب آخر، ذكر التقرير أن الفاعلين الاقتصاديين الدوليين والجزائريين حددوا الفساد باعتباره تحديًا للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أنه تم سجن العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بين عامي 2019 و2022 كجزء من حملة لمكافحة الفساد. وأفاد نقلا عن بعض المتعاملين أن الخوف من الاتهام بالفساد جعل المسؤولين أقل رغبة في اتخاذ القرارات، مما أدى إلى تأخير بعض الموافقات على الاستثمار.

وفي سياق السعي لاستقطاب الاستثمارات الأمريكية، يتم التحضير لمنتدى الأعمال الجزائري الأمريكي حول الاستثمار المقرر عقده شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بالعاصمة واشنطن. وأكدت وزارة الطاقة والمناجم، في هذا الصدد أن وفدا كبيرا يضم كبار المسؤولين في القطاع سيشارك في هذا المنتدى، وذلك خلال لقاء جمع قبل أسابيع وزير القطاع محمد عرقاب، مع رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد دعا قبل شهر رجال الأعمال في الولايات المتحدة للانفتاح على السوق الجزائرية التي تقدم حسبه مزايا ربحية كبيرة بالنظر لثروات البلاد وموقعها الذي يعد بوابة لإفريقيا.

وروّج عطاف في لقائه مع رجال أعمال أمريكيين في ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، بشكل خاص للترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها في عديد المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار، فيما تقدر قيمة الاستثمارات الأمريكية في الجزائر والتي تتركز في مجالات النفط والصناعات الصيدلانية وإنتاج الكهرباء والتكنولوجيات الحديثة بنحو 2.7 مليار دولار

ووجّه عطاف أنظار الأمريكان نحو قطاع الفلاحة الذي يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث تسعى الدولة الجزائرية لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع، داعيا رجال الأعمال الأمريكيين من للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.

وفي قطاع الطاقة، تحاول الجزائر استقطاب الشركات الأمريكية الكبرى في المحروقات مثل أكسيدنتال التي أبرم معها اتفاق في انتظار إتمام المحادثات شفرون واكسن موبيل. واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ذلك يعد دليلا على المكانة التي باتت تحتلها الجزائر لدى الولايات المتحدة، إذ يقال حسبه في الولايات المتحدة إذا أردت أن تعرف اهتمام أمريكا ببلد، فتابع نشاط شركاتها النفطية.

ويظل الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية بعيدا عن الآمال، وفق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي عبّر قبل مدة عن أمله في تدارك ذلك بالنظر إلى إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية. وحاليا يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار، فيما تقدر قيمة الاستثمارات الأمريكية في الجزائر والتي تتركز في مجالات النفط والصناعات الصيدلانية وإنتاج الكهرباء والتكنولوجيات الحديثة بنحو 2.7 مليار دولار