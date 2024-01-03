سياسة | دولي

واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين الفلسطينيين الى الهجرة من غزة- (تغريدة)

3 - يناير - 2024

وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش

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واشنطن: ندّدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن عودة مستوطنين يهود إلى غزة بعد الحرب الحالية مع”تشجيع” السكان الفلسطينيين على الهجرة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن “الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة“، واصفا إياها بأنها “غير مسؤولة”.

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد، رفض الإدارة الأمريكية التصريحات التحريضية الأخيرة الصادرة عن سموتريتش بن غفير، وقالت إنه  ينبغي ألا يكون هناك تشريد جماعي للفلسطينيين من غزة.

والإثنين الماضي،  أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.
وقال وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة على منصة “إكس”: “يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”

وأضاف: “لدينا شركاء حول العالم يمكننا مساعدتهم (باستيعاب المهاجرين)”، دون ذكر أسماء هذه الدول.

(وكالات)

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  1. يقول نجمة:
    يناير 2, 2024 الساعة 9:45 م

    نريد الافعال ليس الاقوال و التنديد

    رد

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