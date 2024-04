واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين الفلسطينيين الى الهجرة من غزة- (تغريدة)

واشنطن: ندّدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن عودة مستوطنين يهود إلى غزة بعد الحرب الحالية مع”تشجيع” السكان الفلسطينيين على الهجرة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن “الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة“، واصفا إياها بأنها “غير مسؤولة”.

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد، رفض الإدارة الأمريكية التصريحات التحريضية الأخيرة الصادرة عن سموتريتش بن غفير، وقالت إنه ينبغي ألا يكون هناك تشريد جماعي للفلسطينيين من غزة.

There should be no mass displacement of Palestinians from Gaza, and we reject the recent inflammatory statements from Israeli Ministers Bezalel Smotrich and Itamar Ben Gvir.

