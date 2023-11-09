سياسة | دولي

واشنطن تنفي إسقاط الحوثيين مسيرة أمريكية

منذ ساعتين

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إسطنبول: نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، صحة ما أعلنته جماعة الحوثي اليمنية عن إسقاطها طائرة مسيّرة أمريكية في المياه الإقليمية لليمن.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية (رسمية)، في موقعها الإلكتروني، عن مسؤول في البنتاغون لم تسمّه، قوله إن الوزارة لم تتلق بعد أي بلاغ حول “فقدان الجيش الأمريكي لإحدى مسيراته”.

وأضاف المسؤول: “تقييمنا الأولي يشير إلى أن ادعاءات الحوثيين بإسقاط مسيرة أمريكية غير صحيحة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط “طائرة تجسس أمريكية” مسيرة من طراز MQ9 في المياه الإقليمية لليمن.
وقالت الجماعة، في بيان، “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي”.
وأضافت أنه تم إسقاط المسيرة بـ”السلاح المناسب”، دون تحديد نوعية السلاح المستخدم.

(الأناضول)

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