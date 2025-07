واشنطن تنفي ادعاءات سعيها لـ”نقل” فلسطينيي غزة إلى ليبيا- (تدوينة)

طرابلس: نفت الولايات المتحدة ادعاءات تحدثت عن سعيها لـ”نقل” الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، ضمن مخطط التهجير القسري الذي تطمح إليه إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مقتضب لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الجمعة، نشرته عبر حسابها على منصة إكس.

البيان جاء تعليقا على تقرير نشرته القناة “12” العبرية (خاصة) الجمعة، قالت فيه إن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع اجتمع مؤخرا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في واشنطن، وطلب مساعدته في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا.

وقال البيان: “تؤكد السفارة (الأمريكية لدى طرابلس) أن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي ادعاءات تحريضية وكاذبة تماما”.

FAKE NEWS: The Embassy reiterates that assertions the United States seeks to relocate Gazans to Libya are inflammatory and totally false.

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 25, 2025