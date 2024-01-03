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واشنطن تنفي ضلوعها أو ضلوع إسرائيل في تفجيري إيران- (فيديو)

3 - يناير - 2024

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي

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واشنطن: رفضت الولايات المتحدة، الأربعاء، أي مزاعم عن ضلوعها أو ضلوع حليفتها إسرائيل في التفجيرين بجنوب إيران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام في غارة أمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن “الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف”، مضيفا “لا سبب لدينا للاعتقاد أن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء الانفجارين.

وكان سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020.

(وكالات)

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  1. يقول qoraish:
    يناير 3, 2024 الساعة 7:55 م

    يكذبون دائمًا لحماية حلفائهم الصهاينة المجرمين ! كل عادة .
    وهم يعلمون أن إيران ستوجه ضربة قوية للمجرمين الصهاينة
    لقد صبرت إيران طويلاً في وجه تجاوزات المجرمين الصهاينة بعد أن قتلت جنرالات ثم علماء والآن مدنيين بسطاء!

    رد

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