واشنطن تنفي ضلوعها أو ضلوع إسرائيل في تفجيري إيران- (فيديو)

واشنطن: رفضت الولايات المتحدة، الأربعاء، أي مزاعم عن ضلوعها أو ضلوع حليفتها إسرائيل في التفجيرين بجنوب إيران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام في غارة أمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن “الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف”، مضيفا “لا سبب لدينا للاعتقاد أن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء الانفجارين.

John Kirby asked if Israel was responsible for the bombings in Iran on the anniversary of General Solemani’s death

“No indication”

He also said no one should be shedding a tear over the killed terrorist

This is probably revenge for October 7th, which was also on an anniversary pic.twitter.com/ZCB296fK9q

— Eric Abbenante (@EricAbbenante) January 3, 2024