واشنطن “تهنئ” مارك كارني بفوزه في الانتخابات الكندية

واشنطن: هنأت الولايات المتحدة الثلاثاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بفوز الليبراليين في الانتخابات، بعد حملة هيمن عليها رفض تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحافيين في أول رد فعل رسمي أن “الولايات المتحدة تهنئ رئيس الوزراء مارك كارني وحزبه بفوزهما في الانتخابات الفدرالية الأخيرة في كندا”.

وفاز رئيس الوزراء الليبرالي كارني في الانتخابات التشريعية في كندا، واعدا بالانتصار على الولايات المتحدة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب، وعدم نسيان “الخيانة” الأمريكية.

وتزامنا مع إجراء الانتخابات الإثنين، أمل الرئيس الأمريكي مجددا بأن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن “العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تبقى من أوسع العلاقات في العالم. نرحب بالعمل مع حكومة رئيس الوزراء كارني” في شأن “قضايا رئيسية مثل المساواة التجارية ومكافحة الهجرة غير النظامية ووقف تهريب الفنتانيل ومخدرات أخرى خطيرة والحد من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني في قارتنا”.

وفي سياق متصل، أفادت توقعات لهيئة البث الكندية اليوم الثلاثاء بأن الحزب الليبرالي الكندي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك كارني حقق فوزا في البرلمان لكنه فشل في تحقيق الأغلبية، وسيضطر الحزب إلى طلب مساعدة حزب آخر أصغر.

وكان من المتوقع أن يفوز الليبراليون بمقاعد أكثر من المحافظين في البرلمان المؤلف من 343 مقعدا، لكن الإجمالي الذي أشارت إليه التوقعات بواقع 169 مقعدا لن يصل إلى الأغلبية المطلقة، التي يتطلب تحقيقها الفوز بـ 172 مقعدا على الأقل.

(وكالات)