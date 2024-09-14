واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة من طراز أف-35

واشنطن: أعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة أنها أعطت موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 إلى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار.

ويغطي العقد الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي، شراء بوخارست لـ32 طائرة “أف-35 آيه” من انتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.

واعتبر بيان للخارجية الأمريكية أن “هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي تعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا”.

ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي يبدأ فيه طيارون أوكرانيون التدرب في مركز خاص في رومانيا هذا الأسبوع على قيادة طائرات أف-16 الأمريكية الصنع والتي وافقت واشنطن على أن تستخدمها كييف لمواجهة القوات الروسية.

وافتتحت رومانيا مركز تدريب على طائرات أف-16 في قاعدة فيتشتي الجوية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتعهدت بتدريب الأوكرانيين هناك أيضا.

والخميس التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، حيث أعرب عن شكره لبوخارست لتزويدها أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي.

(أ ف ب)