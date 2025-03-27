واشنطن توافق على بيع قطر مسيّرات بـ1,96 مليار دولار

واشنطن: وافقت الولايات المتحدة الأربعاء على بيع قطر، أحد أكبر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ثماني مسيّرات من طراز إم كيو-9 بي بقيمة 1,96 مليار دولار.

وجاء في بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) أن “صفقة البيع المقترحة هذه ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة ما زالت تعدّ قوة هامة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي”.

وأضافت الوكالة أن صفقة البيع “ستعزّر قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير معلومات استخبارية وقدرات مراقبة واستطلاع وسيطرة على أهداف” وغيرها “لتعزيز أمنها ودفاعاتها”.

ولفتت إلى أنّ “هذه القدرة تشكّل رادعا لتهديدات إقليمية وستستخدم في المقام الأول لتعزيز دفاعها عن الوطن”.

ووافقت وزارة الخارجية على صفقة البيع المقترحة وقدّمت الوكالة الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي الذي يتعيّن عليه تمريرها.

وقطر الغنية بالغاز والبالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، أدّت دورا رئيسيا كوسيط في الجهود المبذولة لإنهاء النزاع المدمّر بين إسرائيل وحماس والذي أشعل فتيله هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

(أ ف ب)