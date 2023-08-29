سياسة | دولي

واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ جو-أرض إلى اليابان

منذ 55 دقيقة

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واشنطن/طوكيو:  وافقت الحكومة الأمريكية على البيع المحتمل لليابان لصواريخ جو-أرض والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 104 ملايين دولار ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الكونغرس بالخطة المتعلقة بالصواريخ طويلة المدى في وقت سابق من يوم الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الوكالة إن الحكومة اليابانية طلبت شراء ما يصل إلى 50 صاروخا، مضيفة أن البيع المقترح سيساعد الولايات المتحدة على تحسين أمن “حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأضافت الوكالة في بيان أنه سيتم تركيب الصواريخ على طائرات إف15- التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وطائرات مقاتلة أخرى ، مشيرة أيضا إلى أن الخطة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة ولن تسبب تأثيرا سلبيا على الاستعداد الدفاعي الأمريكي.

وذكرت كيودو أنه في مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، قامت الحكومة اليابانية بتحديث وثائقها الدفاعية الرئيسية في أواخر العام الماضي، متعهدة بالحصول على ما يسمى بقدرات الضربة المضادة أو ضربة قاعدة العدو، في تحول كبير في السياسة بموجب دستور البلاد الذي ينبذ الحرب.

وكجزء من هذه الجهود، أصبحت اليابان أكثر فعالية في الحصول على القذائف طويلة المدى وتطويرها.

(د ب أ)

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