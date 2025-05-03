واشنطن توافق على توفير التدريب وقطع الغيار لطائرات أف-16 الأوكرانية

واشنطن: وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة على توفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16 التي تسلمتها أوكرانيا، في صفقة كان الرئيس السابق جو بايدن قد أعطى الضوء الأخضر لها بعد الغزو الروسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بموافقتها على صفقة لأوكرانيا بقيمة 310 ملايين دولار ونصف تشمل تزويدها معدات وخدمات لصيانة طائرات أف-16.

وقالت الخارجية في بيان “إن الصفقة المقترحة من شأنها تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان تدريب طياريها بشكل فعال وتعزيز التشغيل البيني مع الولايات المتحدة”.

وتأتي الصفقة التي ستسدد أوكرانيا ثمنها، بعد انتقادات ترامب المتكررة للدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمه بايدن لكييف بمليارات الدولارات.

ووقّعت واشنطن وكييف الأربعاء اتفاقا لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا تقول الإدارة الأمريكية إنه يهدف إلى تعويضها عن المساعدات الكبيرة التي قدّمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ بدء الغزو الروسي.

وتلقت أوكرانيا أولى شحنة من مقاتلات أف-16 منتصف عام 2024، بعد ممارستها ضغوطا لعامين على بايدن الذي كان قلقا من أن يؤدي نقص التدريب لدى الطيارين الأوكرانيين إلى خسارة هذه الطائرات.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي مقتل طيار لطائرة اف-16 خلال القتال، وهي الخسارة الثانية التي تلحق بهذه الطائرات منذ تسلمها.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في آذار/مارس الماضي عن تسلم دفعة جديدة من الطائرات المقاتلة، دون أن يحدد عددها.

(أ ف ب)