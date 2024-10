واشنطن توقف “مؤقتا” توصيل المساعدات لغزة عبر الرصيف العائم- (بيان)

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، أنها أوقفت “مؤقتاً” توصيل المساعدات لغزة عبر الرصيف العائم، والتي لم تبلغ 1 في المئة من حاجة القطاع من الغذاء.

وأضافت سنتكوم، في بيان، أن “عمليات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استمرت دون انقطاع منذ إعادة إرساء الرصيف العائم قبالة ساحل القطاع في 19 يونيو/ حزيران الجاري. واليوم، ستتوقف العمليات على الرصيف مؤقتًا لإجراء أنشطة الصيانة حسب الجدول المقرر”.

وأفاد البيان أنه “خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتسليم 1384 طنا متريا من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف”.

وأشار إلى “تسليم أكثر من 6 آلاف و206 أطنان مترية من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم، منذ بدء تشغيله في 17 مايو/ أيار الماضي”.

U.S. Central Command Humanitarian Aid Update

United States Central Command (U.S. CENTCOM) personnel continue to support the multinational, USAID-led mission to deliver much-needed humanitarian aid to Palestinian civilians. DOD operations have continued uninterrupted since… pic.twitter.com/nGQ9gHIA5k

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 24, 2024