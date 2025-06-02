سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن تُجري تغييرات مفاجئة تطال مسؤولين داعمين لإسرائيل.. وتل أبيب تُبدي قلقها

منذ ساعتين

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واشنطن: نقل وزير الخارجية الأمريكي ثلاثة مسؤولين بارزين معروفين بمواقفهم الداعمة لإسرائيل من مناصبهم في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “مقلقة” وذات دلالات سياسية حساسة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن من بين المسؤولين الذين شملهم النقل مواطنة إسرائيلية الأصل تُعرف باختصاصها في الشأن الإيراني، إضافة إلى المبعوثة السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، والتي عُرفت بمواقفها الحادة ضد “حزب الله” والداعمة للخطاب الإسرائيلي في ملفات الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التغييرات جاءت بشكل مفاجئ، وأثارت حالة من “القلق الحقيقي” في أوساط سياسية وأمنية داخل إسرائيل، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتراجع التنسيق العلني بين واشنطن وتل أبيب في عدد من الملفات، على رأسها الملف النووي الإيراني والحرب الإسرائيلية في غزة.

(وكالات)

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  1. يقول ابن الوليد. المانيا.:
    يونيو 2, 2025 الساعة 10:11 م

    ومنهم مورغان اورتاغوس المبعوثة الى لبنان..

    رد

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