سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن تُسقط 28 ألف وجبة و34 ألف زجاجة مياه على غزة

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: نفذت القيادة المركزية الأمريكية عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على غزة اليوم الأحد “لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الجاري”.

وهذه هي عملية الإنزال الجوي الـ 12 التي تجريها الولايات المتحدة على غزة خلال الأسابيع الماضية، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ووفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أسقطت المهمة “أكثر من 28 ألف وجبة و34 ألفا و500 زجاجة مياه سعة 5 لترات” في شمال غزة، والتي وصفتها بأنها “منطقة ذات حاجة ماسة”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول أخرى في إسقاط المساعدات جوا إلى غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية.

ومع انخفاض عدد المساعدات التي يتم إرسالها برا بصورة لا تكفي الأعداد اللازمة لدرء المجاعة في القطاع، من المأمول أن توفر عمليات الإنزال الجوي هذه شريان حياة للسكان في غزة.

(د ب أ)

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