واشنطن تُعيد “وجودها الدبلوماسي الدائم” في الصومال بعد 28 عاما على إغلاق سفارتها

منذ 2 ساعتين
واشنطن تُعيد “وجودها الدبلوماسي الدائم” في الصومال بعد 28 عاما على إغلاق سفارتها

0
حجم الخط

واشنطن: أعادت الولايات المتّحدة ، الأحد “وجودها الدبلوماسي الدائم” في الصومال، بعد نحو 28 عامًا على إغلاق سفارتها في مقديشو في كانون الثاني/يناير 1991، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، الثلاثاء.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة، هيذر ناورت، في بيان إنّ “هذا الحدث التاريخي يعكس التقدّم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام في إضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأميركي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدراليّة الصومالية عام 2013”.

وأضافت “عودتنا تُظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديموقراطيّة والتنمية الاقتصاديّة”.

والبعثة الدبلوماسيّة الأميركيّة إلى الصومال كانت مُلحقةً بالسفارة الأميركية في نيروبي بكينيا المجاورة. لكنّ الدبلوماسي دونالد ياماموتو تولّى للتوّ منصبه سفيرًا للولايات المتحدة في الصومال.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ “السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلّعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدراليّة الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائيّة القويّة بالفعل”.

وكانت السفارة قد أُغلِقت وتمّ إجلاء الدبلوماسيين الأميركيّين خلال الحرب الأهليّة في أوائل كانون الثاني/يناير 1991 جرّاء العنف وانهيار الحكومة المركزيّة الصوماليّة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

مصر ترجئ زيارة لوزير خارجية البرازيل بعد تعهد رئيسها بنقل السفارة إلى القدس

مصر ترجئ زيارة لوزير خارجية البرازيل بعد تعهد رئيسها بنقل السفارة إلى القدس

6 - نوفمبر - 2018
وقفة أمام سفارة السعودية بواشنطن احتجاجًا على اختفاء خاشقجي

وقفة أمام سفارة السعودية بواشنطن احتجاجًا على اختفاء خاشقجي

12 - أكتوبر - 2018
الولايات المتحدة تؤكد وقف مزيد من المساعدات للفلسطينيين

الولايات المتحدة تؤكد وقف مزيد من المساعدات للفلسطينيين

17 - سبتمبر - 2018
الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع الباراغواي بالإبقاء على سفارتها في القدس المحتلة

الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع الباراغواي بالإبقاء على سفارتها في القدس المحتلة

7 - سبتمبر - 2018

مختارات

السيناتور الأمريكي غراهام: ولي العهد السعودي مهووس وخطير- (فيديو)

السيناتور الأمريكي غراهام: ولي العهد السعودي مهووس وخطير- (فيديو)

منذ 4 ساعات
العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

منذ 7 ساعات
الغنوشي: النهضة لا تهدد أحدا وموضوع الميراث محاولة لتقسيم التونسيين

الغنوشي: النهضة لا تهدد أحدا وموضوع الميراث محاولة لتقسيم التونسيين

منذ 8 ساعات
بعد إفادة هاسبل.. أعضاء بارزون بالشيوخ الأمريكي واثقون أن بن سلمان ضالع في قتل خاشقجي- (فيديو)

بعد إفادة هاسبل.. أعضاء بارزون بالشيوخ الأمريكي واثقون أن بن سلمان ضالع في قتل خاشقجي- (فيديو)

منذ 8 ساعات

إشترك في قائمتنا البريدية