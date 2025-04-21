واشنطن: حاملة الطائرات “ترومان” تواصل ضرب مواقع الحوثيين باليمن

واشنطن: أعلنت واشنطن، مساء الإثنين، أن حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” تواصل ضرباتها الجوية ضد مواقع جماعة الحوثي في اليمن، وذلك بعد إعلان الجماعة هجومها على حاملتي طائرات أمريكيتين في البحر الأحمر.

جاء ذلك وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عقب إعلان قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن استهداف الولايات المتحدة بغارتين مديرية مجزر بمحافظة مأرب (وسط)، وبـ25 غارة مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة (غرب)، منذ صباح الإثنين.

وقالت “سنتكوم”: “تواصل حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان (CVN – 75) ضرباتها الجوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت بثماني طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ، هدفين إسرائيليين بمدينتي عسقلان وإيلات، وحاملتي الطائرات الأمريكيتين “ترومان” و”فينسون” في البحر الأحمر.

ومنذ 15 مارس/ آذار وحتى الأحد، رُصدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 217 مدنيا وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشنّ “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/ آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)