واشنطن حذّرت لندن وباريس من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزراء خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وبريطانيا ديفيد لامي، وفرنسا جان-نويل بارو، في باريس، 17 أبريل 2025

“القدس العربي”: كشف إعلام عبري، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وجّهت تحذيرات “صارمة” لكل من بريطانيا وفرنسا بشأن نياتهما الاعتراف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر أممي مرتقب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “واشنطن بعثت برسالة تهديد واضحة إلى باريس ولندن، تدعوهما إلى التراجع عن أي خطوة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده بين 17 و20 يونيو/حزيران الجاري في نيويورك”.

ويأتي هذا التحذير، وفق المصدر ذاته، بعدما أعلنت باريس ولندن عزمهما المضي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار جهود دولية لإحياء حل الدولتين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح، الجمعة الماضية، خلال زيارته إلى سنغافورة، بأن “الاعتراف بفلسطين واجب أخلاقي وضرورة سياسية”، لكنه ربط الخطوة بعدة شروط، أبرزها اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل، وضمان أمنها، ونزع سلاح “حماس”، وعدم مشاركتها في أي حكومة مستقبلية، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وسبق لماكرون أن أعلن في أبريل/نيسان الماضي عن نية بلاده تنظيم مؤتمر دولي حول حل الدولتين، بالتعاون مع السعودية، بهدف إعطاء زخم سياسي للاعتراف بدولة فلسطين.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن جهود لنواب في حزب “العمال” لإقناع رئيس الوزراء، كير ستارمر، بدعم المبادرة الفرنسية والاعتراف بفلسطين.

كما دعت كل من إيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 من الشهر ذاته، لتنضم إلى ثماني دول أوروبية أخرى اتخذت هذه الخطوة في وقت سابق.

وتتمتع فلسطين منذ عام 2012 بوضع “دولة غير عضو” بصفة مراقب في الأمم المتحدة، بعد تصويت تاريخي للجمعية العامة.

ويأتي هذا الحراك الدولي المتسارع في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 179 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، وفق معطيات فلسطينية.

كما تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 973 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفا.

(وكالات)