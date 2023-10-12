واشنطن: رفع تحذير السفر إلى إسرائيل والضفة للمستوى الثالث

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رفعت تحذير السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى المستوى الثالث فيما أبقت تحذير السفر إلى قطاع غزة عند المستوى الرابع وهو الأشد خطورة.

وقالت الوزارة في منشور على منصة “إكس”، مساء الأربعاء “رفعت الوزارة تحذير السفر إلى إسرائيل والشفة الغربية إلى المستوى الثالث”، مؤكدة أنه يجب إعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب “الإرهاب والاضطرابات المدنية”.

وأضافت الوزارة “يظل تحذير السفر إلى قطاع غزة عند المستوى الرابع (الأشد خطورة). لا تسافر بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح”.

فجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)